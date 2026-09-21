Lionel Messi presentó la camiseta que usará en su despedida de la selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina está cada vez más cerca. Será el próximo martes 6 de octubre en el Monumental, frente a Benín, y el capitán presentó la casaca que utilizará en ese partido tan especial, que marcará el final de un ciclo histórico.

A través de su cuenta oficial de la red social Instagram, el futbolista subió un video en el que muestra la camiseta que vestirá la noche en la que la que jugará su último partido para la selección argentina.

En las imágenes se lo ve al argentino apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorados: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", es la frase con la que acompañó el video.

La publicación, de inmediato comenzó a tener interacciones y uno de los que primero le respondió fue Franco Colapinto, que escribió: “Que ganas q no te vayas nunca lo q te vamos a extrañar”. Luego, Neymar, su compañero en Barcelona y amigo, le dejó un emoji de aplauso.

El 31 de agosto pasado, el crack rosarino comunicó su decisión a través de una sentida carta publicada en sus redes sociales que reveló haberla escrita el 21 de julio, dos días después de disputar la final del Mundial frente a España y antes del fallecimiento de su padre, que fue el 8 de agosto. Luego desde la AFA se empezó a trabajar en lo que sería su despedida y se definió que sea en esta fecha FIFA, ante el público argentino.

La selección Argentina jugará tres amistosos de la fecha FIFA. Los primeros serán sin Lionel Messi. El miércoles 30 de septiembre se medirá ante Bolivia, en Córdoba. Luego se trasladará a Buenos Aires donde el sábado 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental ROBERTO SCHMIDT - AFP

El último de los tres partidos se jugará el martes 6 de octubre, otra vez en el estadio de River, y contará con la presencia del capitán argentino en el que será su despedida. En este duelo habrá muchas más figuras que compartieron su paso por la selección y uno de ellos es Ángel Di María que confirmó que lo acompañará.

Por otra parte, la AFA dio a conocer los precios de las entradas de lo que será el duelo ante Benín en el Monumental. La general tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años pagarán $29.000. En las plateas, los precios partirán de $180.000 para las altas Sívori y Centenario.

Las medias de esos sectores tendrán un valor de $320.000, el mismo precio que las plateas altas San Martín y Belgrano. Las localidades más costosas serán las plateas bajas San Martín y Belgrano, a $450.000, y las plateas medias de esos mismos sectores, que llegarán a $480.000. La venta de los tickets parala despedida de Lionel Messi comenzará este martes 22 de septiembre a las 18, a través de la página Deportick.