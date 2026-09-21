La ciclista brasileña que sufrió una dura caída en los Juegos Suramericanos y luego fue arrollada por dos rivales

La carrera de tempo de ciclismo de los Juegos Suramericanos tuvo un momento de tensión. Durante la prueba del Ómnium femenino, la ciclista brasileña Nicolle Wendy Borges se dio un tremendo golpe. Una vez en el piso, dos competidoras la pasaron por arriba con sus bicicletas tras su caída y también terminaron en el piso.

Todo ocurrió en el Velódromo Invencible, en Rafaela, una de las tres sedes de estos Juegos Suramericanos. Luego de algunos giros por la pista y en el ingreso a uno de los curvones, Wendy Borges buscó sobrepasar a Verónica Abreu, de Venezuela, que lideraba el pelotón. Su intento fue muy cerca de la rueda trasera de su rival y esto generó un toque determinante. La brasileña se cayó al piso.

Una vez tendida sobre la pista, dos contrincantes, que no llegaron a frenar ni a esquivarla, la pasaron por encima con sus bicicletas. Inmediatamente se levantaron las banderas amarillas para frenar la competencia. Wendy Borges quedó quieta, en el suelo, ante el susto de todos los presentes, y fue atendida rápidamente.

¡IMPACTANTE ACCIDENTE! Nicolle Borges perdió el control de su bicicleta durante la competencia de Ciclismo Pista y desencadenó multiples caídas. Finalmente, se puso de pie y logró terminar la prueba.



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Sus dos rivales, la chilena Scarlet Cortés, que venía liderando la competencia, y la colombiana Lina Hernández, fueron las otras dos ciclistas involucradas en el accidente, pero ambas pudieron reincorporarse.

En este contexto, Cortés volvió a subirse a su bicicleta y retomó la competencia. Hernández también continuó sobre la pista en bicicleta, mientras que Borges se retiró caminando junto a integrantes de la delegación brasileña.

Poco después del incidente, la competencia se reanudó con las tres nuevamente en pista y pudieron continuar y finalizar la carrera. Lina Hernández, que fue parte del accidente, terminó en el primer puesto; Scarlet Cortés, la chilena que también se vio involucrada en el golpe, quedó en el segundo lugar, y la argentina Julieta Benedetti, en el tercer puesto. Nicolle Wendy Borges finalizó en el quinto lugar.

La actividad en Rafaela este lunes 21 de septiembre continuará en el velódromo invencible de la ciudad de Rafaela con las semifinales masculinas de Ciclismo Pista - Velocidad Individual, con la presencia de los argentinos Rodriguez-Serrano-Vilar. Luego, con la eliminación y la final Ómnium femenino con la argentina Julieta Benedetti, y se cerrará con la definición masculina de Ciclismo Pista - Velocidad Individual.