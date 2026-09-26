Así fue el enfrentamiento entre los jugadores tras la victoria de Rosario Central ante Estudiantes

La final que Rosario Central le ganó 3 a 1 a Estudiantes por la Supercopa Internacional finalizó con un verdadero escándalo. Luego del tercer gol marcado en el último minuto de juego por Julián Fernández, los jugadores del Pincha fueron a buscar a los del Canalla y se inició un fuerte enfrentamiento, con piñas incluidas.

La gresca empezó en el campo de juego, y luego de unos minutos de aparente calma, se renovó en el interior del estadio, en el hall que separa el ingreso a los vestuarios.

¡FINAL CALIENTE EN SANTIAGO DEL ESTERO!



Tras el gol de Fernández, jugadores de Rosario Central y Estudiantes se trenzaron en el campo de juego. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/zz3xuracNO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Las principales agresiones se observaron en el túnel. Piñas, empujones y forcejeos que requirieron de la intervención de los empleados de seguridad, quienes quedaron completamente desbordados. Solo minutos después, los jugadores de Central comenzaron a retirarse para volver al campo de juego.

Por su parte, el presidente del club de La Plata, Sebastián Verón, que se quejó por el arbitraje en las redes sociales durante el encuentro, bajó de la tribuna para calmar a los propios.

Uno de los principales implicados en la pelea fue Agustín Sández, el lateral surgido de las inferiores de Boca. En el video de la transmisión, se observa cómo el arquero del Pincha, Fernando Muslera, lo va a buscar directamente a el y lo empuja hacia atrás, apenas finalizado el encuentro.

¡¡ESCANDALOSO FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO TRAS EL TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!! ¡PIÑAS EN EL TÚNEL ENTRE LOS JUGADORES!



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“Me dejé llevar por la euforia, no es algo que esté bueno, me arrepiento. Le pido disculpas a los jugadores de Estudiantes que se sintieron ofendidos. La verdad que no corresponde, me dejé llevar por el momento. Conozco a algunos jugadores también, no corresponde y creo que termina ahí”, manifestó Sández luego del partido, en diálogo con DSports.

Victoria con polémica

El triunfo de Rosario Central contó con un polémico arbitraje de Darío Herrera. El juez cobró un penal discutible en favor del Canalla por una falta de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti, pero luego no fue ni a revisar una posible mano de Ignacio Ovando tras un cabezazo de Adolfo Gaich.

El aplauso irónico de Verón, presidente de Estudiantes, luego del penal sancionado para Rosario Central

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario para esto nos traen hasta acá. Jajajajajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió Verón, en una historia en su cuenta de Instagram, con una foto de las gradas ocupadas por los hinchas del León.

Cuando la situación pareció calmarse, la Brujita y Alexander Medina decidieron que Estudiantes se retirara del campo de juego. Ya sin los futbolistas, Verón ingresó a la cancha y descargó su enojo contra el árbitro. “Toda tuya, toda tuya”, le recriminó a Herrera, antes de insultarlo: “Cagón, hijo de...”.