De tiro libre y al ángulo: el golazo de Di María para Rosario Central en la Supercopa Internacional

Ángel Di María frotó nuevamente la lámpara para darle el empate parcial a Rosario Central ante Estudiantes en la Supercopa Internacional. Fideo remató de tiro libre a casi 30 metros de distancia y la colocó en el ángulo superior derecho para vencer a Fernando Muslera.

¡¡¡UNA VERDADERA OBRA DE ARTE!!! ¡¡GOLAZO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL VS. ESTUDIANTES!!



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El Canalla perdía desde antes del minuto por un gol de Alexis Castro, pero el campeón del mundo en Qatar 2022 lo igualó a los 22. Previamente, el Pincha perdió a Gabriel Neves y Jalil Elías, ambos lesionados.

Sobre el final del primer tiempo, que contó con 12 minutos de adición por las lesiones y los goles, Herrera cobró un polémico penal a favor de Central. El juez vio una falta de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti y tras revisarla en el VAR sancionó la pena máxima.

Si bien existió contacto, todo el banco del Pincha protestó por considerar, primero, que no fue con la fuerza suficiente para que existiera falta y, segundo, por no ser dentro del área. En las tribunas, se lo observó al presidente del Pincha, Sebastián Verón, aplaudir irónicamente la decisión.

¡¡DOBLETE DE DI MARÍA PARA DARLO VUELTA!!



Fideo cruzó el penal y puso el 2-1 sobre Estudiantes en la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS. pic.twitter.com/7iDqg0oBPh — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Sin embargo, Herrera se mantuvo firme y Di María intercambió el penal por gol. Fideo lo esperó a Muslera y cruzó la pelota al lado derecho, mientras que el arquero uruguayo se movió hacia el otro lado.

El Pincha se había puesto arriba en el marcador antes del minuto de juego con un gol de Alexis Castro. El delantero recibió de cabeza por parte de Guido Carrillo y anotó el 1 a 0 parcial.

Dos bajas para Estudiantes

Antes del empate de Di María, Estudiantes sufrió dos bajas. A los seis minutos de juego, Gabriel Neves fue a disputar un balón en el aire con Federico Navarro, no pudo controlar la bajada y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su brazo derecho.

A los segundos, Herrera frenó el partido y el uruguayo fue atendido al costado del campo de juego, con evidentes signos de dolor. Por la gravedad de la lesión, debió ser trasladado directamente a un centro clínico en una ambulancia.

QUÉ NO SEA NADA, GABI... Neves tuvo que dejar el estadio en ambulancia tras la lesión en su brazo derecho en Santiago del Estero.



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Como reemplazo, ingresó Jalil Elías. Sin embargo, el jugador con pasado en Newell’s, San Lorenzo y Tigre, entre otros, apenas estuvo en cancha por un puñado de minutos.

El volante fue a disputar un balón con Gaspar Duarte, pero pisó mal y también tuvo que abandonar por lesión. Luego de ser atendido en el campo por los médicos, el técnico del club de La Plata, Alexander Medina, optó por Fabricio Pérez para reemplazarlo.