Así llegaron las Dallas Cowboy Cheerleaders: quiénes son las porristas con un documental en Netflix

Mientras miles de argentinos se alistaban para ingresar al Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington, donde la Argentina disputa su segundo partido del Mundial 2026 frente a Austria, la presencia de algunas de las celebridades más reconocidas del deporte estadounidense pasó casi inadvertida. Por uno de los accesos del estadio ingresaban las Dallas Cowboys Cheerleaders, el legendario grupo de porristas de la franquicia de la NFL que se convirtió en un fenómeno cultural con alcance global y hasta tiene su propia serie documental en Netflix.

Así entraron al Estadio el grupo Dallas Cowboys

Formados en largas filas o pululando en los alrededores del estadio en busca de entradas de reventa, muchos hinchas argentinos no advirtieron que las animadoras atravesaban los controles para ingresar al campo de juego. Todo indica que, tal como ocurrió durante la primera jornada del Mundial en Arlington, formarán parte del espectáculo que acompaña al partido.

Las Dallas Cowboys Cheerleaders son consideradas las porristas más famosas del mundo. Su propia definición resume el lugar que ocupan en la cultura popular estadounidense: “Muchas veces imitadas, pero nunca igualadas”.

Según repasan en su sitio oficial, la historia del grupo comenzó en la década de 1960, cuando las tareas de animación en los partidos de los Cowboys estaban a cargo de estudiantes secundarias. Sin embargo, el gran cambio llegó a principios de los 70. Con la inauguración del nuevo estadio y la intención de modernizar la imagen de la franquicia, el entonces presidente del equipo, Tex Schramm, impulsó la creación de un cuerpo de baile más profesional y sofisticado.

La incorporación de la coreógrafa Texie Waterman y el lanzamiento del ya icónico uniforme azul y blanco inspirado en la bandera estadounidense marcaron el nacimiento de una marca que transformó para siempre el entretenimiento deportivo en Estados Unidos.

Su popularidad explotó en 1976, cuando millones de espectadores las vieron durante el Super Bowl. Desde entonces se convirtieron en un símbolo de la NFL y en una de las imágenes más reconocibles del deporte norteamericano.

A lo largo de las décadas, las Dallas Cowboys Cheerleaders trascendieron ampliamente el fútbol americano. Participaron en programas de televisión, protagonizaron películas, aparecieron en portadas de revistas y realizaron giras internacionales en más de 40 países acompañando a las tropas estadounidenses a través de la USO, la organización que brinda apoyo a militares desplegados en el exterior.

En 2018, su clásico uniforme fue incorporado a la colección permanente del Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian como una pieza representativa de la cultura popular de Estados Unidos.

Su impacto volvió a multiplicarse en los últimos años gracias a la serie documental de Netflix America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders, que muestra el exigente proceso de selección y entrenamiento de las integrantes del equipo. El programa llegó al primer puesto entre los contenidos más vistos de la plataforma en Estados Unidos y acercó la historia de las animadoras a nuevas generaciones.

Actualmente, bajo la dirección de Kelli Finglass y la coreógrafa Judy Trammell, las Dallas Cowboys Cheerleaders mantienen una estructura altamente competitiva que combina entrenamiento físico, danza, trabajo comunitario y apariciones públicas durante todo el año.