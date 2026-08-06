Insólito momento tras la victoria de Boca sobre Estudiantes: el ómnibus xeneize se fue y dejó olvidados a cuatro jugadores

El partido entre Boca y Estudiantes de La Plata había finalizado con la victoria del xeneize por un 1 a 0 y los jugadores debían retirarse de la cancha de Huracán, estadio elegido por las autoridades del club de La Ribera para jugar de local porque el césped de la Bombonera no está en buenas condiciones. Sin embargo, cuando el ómnibus comenzaba a irse de Parque Patricios se olvidó de un pequeño detalle. Cuatro futbolistas quedaron olvidados.

Los protagonistas del insólito momento fueron Sebastián Villa, Santiago Ascacíbar, Álvaro Montero y Cristian Romero. En la imagen que se volvió viral quedó registrado cuando los jugadores en cuestión, desorientados, dialogaban con un jefe de seguridad para intentar entender qué había ocurrido. “¿Te falta el micro?”, le preguntaron al hombre, quien contestó: “El micro sale”. “El micro se fue”, se oye que alguien más le retrucó.

Insólito momento tras la victoria de Boca sobre Estudiantes: el micro xeneize se fue y dejó olvidados a cuatro jugadores

De acuerdo al medio Doble Amarilla, el ómnibus fue alertado de lo ocurrido, dio marcha atrás unos metros y volvió en búsqueda de los olvidados para completar el plantel que había llegado al Estadio Tomás Adolfo Ducó.

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Triunfo importante para Boca

Boca derrotó a Estudiantes por 1 a 0 y sumó su primer triunfo por el Torneo Clausura 2026 desde el regreso al banco de suplentes del entrenador Rodolfo Arruabarrena. El único gol de la noche fue a través de la “ley del ex”, al haber sido convertido por el mediocampista Ascacibar en el único minuto de descuento de la primera parte.

Con la victoria, el conjunto xeneize alcanzó el séptimo puesto de la zona A, con cuatro unidades, mientras que Estudiantes permanece tres puestos por detrás, con un punto menos. En la cuarta fecha, el Xeneize será local de Vélez este sábado desde las 19:15, mientras que el equipo que conduce Alexander Medina deberá visitar a Deportivo Riestra el mismo día, a las 14:45.

Triunfo importante para Boca. Gonzalo Colini - La Nación

El entrenador Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa tras la buena victoria de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata en cancha de Huracán y respecto de la obtención de los tres puntos, dijo que “se hizo un partido serio y se logró un triunfo importante”.

Triunfo importante para Boca. Gonzalo Colini - La Nación

Triunfo importante para Boca. Gonzalo Colini - La Nación

“Necesitábamos este triunfo con el arco en 0 y repetir y tratar de sumar más buenos minutos ante un rival que disputa Libertadores, que sabe a lo que juega, con un entrenador que conozco muy bien como Medina, que plantea muy bien los partidos. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos, pero en el primero nos complicaron en alguna salida, aunque en líneas generales fue un buen triunfo”, analizó el técnico, que el sábado se medirá con un viejo conocido, Guillermo Barros Schelotto.