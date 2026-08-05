Fue el 10 de Boca Juniors, jugó dos Mundiales y anunció su retiro a los 37 años: “Es difícil”

El fútbol sudamericano despide a uno de sus talentos más versátiles de las últimas dos décadas: Nicolás Lodeiro. Aquel mediocampista uruguayo que dejó una marca en Boca Juniors y se consolidó como figura en la Major League Soccer (MLS), anunció este martes su retiro definitivo de la actividad profesional a los 37 años. La noticia, comunicada inicialmente a sus compañeros y al cuerpo técnico de Nacional de Montevideo, sorprendió al ámbito deportivo debido a que la decisión se materializó apenas días antes del comienzo del Torneo Clausura uruguayo.

Nacional despidió a Lodeiro con una recopilación de su carrera

En un emotivo video difundido a través de los canales oficiales de Nacional, el volante expresó las sensaciones que le provoca poner punto final a su recorrido. “Llegó el momento de retirarme del fútbol, de dejar atrás una parte hermosa, preciosa de mi vida, que me dio todo”, admitió el futbolista. Luego, remarcó con franqueza: “Es difícil, no les voy a decir que no sea difícil, porque estás dejando algo atrás, pero la verdad es que me siento orgulloso con el camino que recorrí”. Lodeiro enfatizó que se marcha con la satisfacción del deber cumplido: “Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que me imaginé, más de lo que yo soñé. Tenía muchos sueños y la verdad es que cumplí todo”.

La trayectoria de Lodeiro, nacido en Paysandú, se nutrió de múltiples experiencias en tres continentes. Formado en el club de La Blanqueada, debutó en primera división en 2007. Su talento le permitió saltar pronto a Europa, donde fichó por el Ajax de Ámsterdam en enero de 2010. En los Países Bajos, integró equipos que conquistaron dos ligas y una Copa local. Posteriormente, su carrera continuó en Brasil, donde defendió los colores de Botafogo y Corinthians, antes de recalar en la Argentina.

Su paso por Boca Juniors, entre 2015 y 2016, quedó grabado en la memoria de los hinchas xeneizes. Bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena, Lodeiro fue protagonista en la obtención del Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año. Además, su aporte fue clave en Superclásicos, destacándose un recordado gol frente a River Plate en el estadio Monumental. Tras su salida de Buenos Aires, el uruguayo inició un ciclo exitoso en Estados Unidos. Como figura emblemática del Seattle Sounders, alcanzó la gloria continental tras ganar la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022, además de conquistar dos títulos de la MLS y otros tantos de la Conferencia Oeste.

El lugar donde mejor le fue a Lodeiro fue Seattle Sounders, donde ganó seis títulos Archivo

La relevancia de Lodeiro también se extendió al plano internacional con la selección de Uruguay. Bajo el mando de Óscar Washington Tabárez, fue parte fundamental de una generación dorada que devolvió al país a los primeros planos. “Haber conseguido ese sueño de haber representado a mi país fue de lo más lindo que me pudo pasar como jugador de fútbol”, sostuvo Lodeiro en su mensaje de despedida. El volante participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de integrar el plantel campeón de la Copa América 2011 celebrada en Argentina.

Nico Lodeiro quedó en la historia de la selección uruguaya tras ganar la Copa América 2011 AUF

Su regreso a Nacional en julio de 2025 tenía como objetivo cerrar el círculo en el lugar donde comenzó todo. Aunque logró alzar el título de liga uruguaya en su retorno, el semestre reciente resultó adverso en lo deportivo, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes. Pese a este contexto de declive físico y deportivo, el jugador optó por cerrar su etapa como futbolista en casa. En su mensaje, el sanducero agradeció a cada una de las instituciones que integró: “A todos los equipos por los que pasé: Ajax, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors, Seattle, Houston, Orlando. A todos ellos, también me hicieron crecer”.

El anuncio provocó múltiples muestras de afecto, donde Luis Suárez, su amigo y excompañero, utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de nostalgia y respeto: “Triste porque dejaremos de verte donde fuiste muy feliz con tus jugadas, tus asistencias y tus goles, pero con la alegría de verte feliz. Hasta el último día te entregaste para darlo todo”. Por su parte, Lodeiro ya vislumbra su nuevo rol como seguidor incondicional: “Ahora voy a estar con ustedes del otro lado del tejido. Los colores del sentimiento van a estar siempre”.

El sentido mensaje de despedida de Luis Suárez para Nico Lodeiro Captura Instagram (@luissuarez9)

Su despedida marca el fin de una era de un mediocampista cerebral, capaz de adaptarse a diferentes contextos tácticos y culturas futbolísticas. Con 60 partidos en la selección nacional y más de 500 encuentros a nivel clubes, Lodeiro deja el campo de juego tras cumplir, según sus propias palabras, con cada una de las metas que se propuso cuando a los 12 años llegó a Montevideo desde Paysandú con una mochila cargada de ilusiones.