El atletismo argentino inauguró la pista de los Juegos Suramericanos con dos medallas

SANTA FE.- Por la época del año, la geografía de esta provincia, y con la primavera ya anunciada oficialmente, este martes tenía todo para relucir con el sol. Sin embargo, la inauguración de la pista de atletismo de estos Juegos Suramericanos 2026 estuvo enmarcada en una mañana fría y gris. Pero el equipo argentino la estrenó a todas luces: dos medallas plateadas, en la vertiginosa posta de relevos mixto 4x100 y los 10.000 metros masculino.

Con las tribunas colmadas, especialmente con las escuelas, el estadio emplazado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), la nueva pista de atletismo (y a partir de ahora quizás la más moderna; símil a la de los Juegos Olímpicos de París 2024) levantó el telón de uno de los deportes estrella y fundacional de los Juegos. Es que, estos Suramericanos, que son el primer escalón del ciclo olímpico, vibraron en Rosario con la natación y ahora encendieron la llama del atletismo, entre tantas disciplinas que se roban la atención.

El salteño Matías Reynaga inauguró el medallero argentino en la delegación de atletismo CADA

Primero fue la prueba de decathlon 100 metros masculino, después la clasificación del lanzamiento de martillo, sin participación argentina. Que en los 10.000 metros masculino, inmediatamente, se subió al podio. Fue de la mano (y la resistencia) del salteño Matías Reynaga con un tiempo de 28m26s17, por detrás del uruguayo Santiago Catrofe (28m16s79) y por delante del ecuatoriano Luis Masabanda (28m36s73).

De inmediato, llegó el vértigo de los relevos con un equipo anfitrión compuesto por cuatro atletas del interior. Tomás Mondino y Guillermina Cossio, los santafesinos de Rafaela y de Murphy, más anfitriones que nadie, y el puntano de Villa Mercedes, San Luis, Lucas Villegas, junto a la salteña Milagros D’Amico.

🥈 ¡OTRA MEDALLA PARA ARGENTINA! 🏃‍♀️🏃



En 4x100m mixto, el equipo compuesto por Lucas Villegas, Tomás Mondino, Milagros D'amico y Guillermina Cossio se subió al segundo lugar del podio con un tiempo de 42.22.



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La posta argentina marcó un tiempo de 42s22, por detrás de Venezuela (41s87) y por delante de Colombia (42s37).

“Estoy muy contento por todos, hace mucho que venimos entrenando los revelemos, sabíamos que teníamos una gran oportunidad y contentos de estar inaugurando la pista”, dijo Tomás Mondino, el más buscado de los cuatro, por la cercanía a su lugar de origen. El velocista de 21 años y una de las grandes esperanzas argentinas en estas pruebas, se mostró eufórico ante la convocatoria y el acompañamiento cercano de los suyos en la única prueba que asumirá en esta cita.

“Es un mérito bastante grande esta medalla para nosotros, ya que no tenemos las mismas oportunidades que la gran ciudad así que estamos muy contentos de lograrla para todo el pueblo argentino. Todo el equipo está muy emocionado con la pista”, agregó Lucas Villegas, quien también se ilusionó con estar muy cerca del podio de los 100 metros.

Matías Reynaga corrió la prueba de los 10.000 metros, la tercera en el inicio del atletismo y la primera con un argentino CADA

A lo Dibu Martínez, con los mechones de pelo pintados de celeste y blanco emulando la bandera, Mili D’ Amico, de 18 años, no podía bajar de su asombro. Manejaba tal euforia que fue la única que no se quiso poner el camperón y se envolvió con una bandera argentina. “Estoy recontenta, ni caigo que llegamos al podio (...) Me sentí yendo muy rápido”.

“La carrera fue increíble. A mí me toca cerrar e ir viendo a mis compañeros y la adrenalina del último relevo fue increíble. El aliento de la gente no se podía creer, se vive distinto cuando somos locales”, cerró Guillerma Cossio, la de Murphy, una tierra de futbolistas y automovilistas, pero que hoy tiene a una hija de la velocidad... En la pista.

En el Parque Sur de Santa Fe capital el atletismo ya está en marcha. Espera por sus grandes figuras y calienta motores en la recta final de los Juegos Suramericanos, prácticamente el único tema posible entre habitantes y visitantes.