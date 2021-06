El “burrito contaminado” que generó un revuelo y otras excusas de atletas que no pasaron el antidoping

La atleta estadounidense Shelby Houlihan, dueña del récord nacional de 1500 y 5000 metros, fue suspendida por cuatro años luego de que en una muestra suya encontraran restros de nandrolona. Houlihan se defendió alegando que 10 horas antes de someterse al control había consumido comida mexicana cerca de su casa en Beaverton, Oregón. Y que ese burrito podía estar contaminado. “El laboratorio concluyó que yo era una tramposa y que el esteroide se ingirió por vía oral, aunque no de forma regular [...]. Me siento completamente devastada, perdida, rota, enojada, confundida y traicionada por el mismísimo deporte que amo y al que me dediqué para saber cuán buena era”, escribió la atleta en Instagram al saber que quedará fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que era seria candidata al podio.

El burrito de Houlihan se une a una lista de explicaciones, verosímiles y no tanto, de deportistas luego de los controles positivos. La nómina de excusas es de lo más variada: conspiraciones internacionales, contaminación en comida o en pasta de dientes y hasta relaciones sexuales con alguien que había ingerido o consumido una sustancia prohibida. Las autoridades escucharon historias de todo tipo, a veces más convincentes, otras menos, en las últimas décadas por parte de atletas que pretendían eludir suspensiones. A continuación, un puñado de ellas.

La mentira de Mariano Puerta

Subcampeón en Roland Garros 2005, Mariano Puerta regresó a Buenos Aires como número 9 del mundo. Estaba en el Top Ten y rozaba el cielo. Sin embargo, días después recibió la comunicación de su dopaje en la final del torneo de Grand Slam sobre polvo de ladrillo. Ya había superado un “warning” años antes. Esto implicaba “tarjeta roja”. En su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el tenista cordobés alegó que había tomado de un vaso que contenía gotas de Effortil, un medicamento para aliviar los dolores menstruales que ingería su entonces mujer, la actriz Sol Estevanez, y que contenía etilefrina, una sustancia prohibida por ser un estimulante cardiorrespiratorio.

Mariano Puerta, en la final de Roland Garros 2005. Tiempo después, sería suspendido por dopaje. Y confesaría en una entrevista con LA NACION que su explicación ante el TAS para zafar del castigo había sido una mentira. LA NACION

Sin embargo, en 2020 Puerta confesó en una entrevista con LA NACION que esa fundamentación no era cierta. “La explicación que usamos como estrategia fue mentira. Pero no saqué ventaja deportiva. No quiero que me vean más como un tramposo”, dijo en agosto pasado.

Los besos contaminados de Richard Gasquet

“El positivo del beso”. Así se conoció al resultado del control antidopaje realizado al francés Richard Gasquet luego del Masters 1000 de Miami de 2009. La sustancia encontrada era cocaína y la Federación Internacional de Tenis (ITF) lo suspendió, en principio, por un año. El tenista logró demostrar que sus 1,46 microgramos de la droga habían sido producto de “besar a una mujer” en una fiesta luego del torneo. Así, la sanción fue reducida de 12 a tan sólo dos meses. Lo había presagiado el mismísimo Rafael Nadal: “Estoy convencido de que Gasquet no ha tomado cocaína”, dijo el mallorquín. Y añadió: “El mundo está mal. Salís de fiesta y cualquier cosa puede pasar. Te das un beso con una chica que ha tomado...”.

El francés Richard Gasquet consiguió que la ITF le rebajara la sanción por dóping de 12 a dos meses al asegurar que la sustancia había aparecido luego de que besara a una mujer. John Berry - Getty Images Europe

Alberto Contador y el chancho impuro

Una historia similar a la de Shelby Houlihan. El multicampeón de ciclismo Alberto Contador culpó a la carne de cerdo por la aparición de una cantidad de clembuterol, un broncodilatador, en un examen que se le hizo. “Es un claro caso de contaminación alimentaria”, se defendió el español. Y agregó: “Es una cantidad tan mínima, que es imposible de suministrar salvo en contaminación alimenticia, y en el nivel de rendimiento no sirve para nada. Cualquier experto puede confirmarlo”. El TAS, sin embargo, lo condenó a dos años de suspensión y lo despojó de sus victorias en el Tour de Francia 2010 y en el Giro de Italia 2011.

El ciclista español Alberto Contador atribuyó un positivo por clembuterol a una contaminación alimenticia en un solomillo de cerdo. El TAS no le creyó, lo suspendió por dos años y le quitó los títulos del Tour de Francia de 2010 y el Giro de Italia de 2011. AFP

El compañero sexual de Laurence Vincent-Lapointe

La palista canadiense Laurence Vincent-Lapointe, doce veces campeona del mundo, no pudo defender tres de sus títulos en 2019 a raíz de resultados positivos en controles. Se le encontró ligandrol en baja concentración, y la deportista alegó que se debía a un suplemento vitamínico prohibido que había ingerido su novio de la época. Los médicos concluyeron que el resultado del análisis podía, efectivamente, provenir “de una transmisión de fluidos corporales entre ella y su novio de ese momento”. Al final, el hombre aceptó su “culpa” y Vincent-Lapointe fue liberada del castigo.

La 12 veces campeona mundial de canotaje llevó a la justicia su caso, argumentando que se trataba de una "contaminación" sexual producida el día anterior al examen. Archivo

David Meca y la nandrolona por un plato típico brasileño

David Meca, nadador español de aguas abiertas, fue suspendido por cuatro años en 1999 luego de que en su análisis apareciera nandrolona, un anabolizante que ayuda a generar masa muscular. El deportista achacó el positivo a una comida típica del nordeste brasileño, donde estaba compitiendo en el circuito mundial. Se trataba del sarapatel, un plato con base en carne de cerdo, y que había comido en el hotel. El nadador español batalló en los tribunales para limpiar su honor y su carrera, hasta que las autoridades de la Federación Internacional de Natación (FINA) lo sobreseyeron y le devolvieron su licencia en 2002.

El nadador español de aguas abiertas David Meca culpó a un plato típico brasileño en 1999; la FINA le restituyó la licencia para competir en 2002. Europa Press Entertainment - Europa Press

Ophelie Claude-Boxberger: inyectada mientras dormía

La atleta francesa Ophelie Claude-Boxberger, especialista en carreras con obstáculos, dio positivo de eritropoyetina (EPO) en septiembre de 2019. Sin embargo, arguyó que había sido inyectada mientras dormía por una persona de su propio equipo, sin su conocimiento. “Esta persona aprovechó un momento de debilidad psicológica y física. Había premeditación, voluntad de dañar mi carrera deportiva, y lo que hizo fue una práctica ilegal de medicina”, declaró la deportista.

El hombre acusado, Alain Flaccus, había sido despedido años antes del equipo por haber intentado abusar de Claude-Boxberger. Pero regresó tras entablar una relación con la madre de la deportista. Y juró venganza. Sin embargo, en abril de este año la agencia francesa de lucha contra el dopaje confirmó la sanción de dos años a la múltiple campeona de 3000 metros con obstáculos. El castigo se cumplirá en noviembre de este año.

La pasta de dientes de Dieter Baumann

El alemán Dieter Baumann fue campeón olímpico en los 5000 metros de Barcelona 1992. En octubre de 1999 dio positivo por nandrolona y recibió una sanción de dos años que le impidió participar en los Juegos Olímpicos Sydney 2000. Expertos médicos analizaron la pasta dental usada por Baumann y concluyeron que la nandrolona había sido “inyectada” por otra persona. Y hubo quienes asociaron el caso con un atentado provocado por rivales de la República Democrática de Alemania (RDA).

El alemán Dieter Baumann, campeón olímpico de los 5000 metros en Barcelona '92, no pudo competir en Sydney 2000, por un positivo de nandrolona. picture alliance - picture alliance

Mariano Hood y Santiago Silva: dos historias particulares

En febrero de 2006 el tenista argentino Mariano Hood fue castigado con un año de suspensión por la Federación Internacional de Tenis (FIT) luego de que en un análisis realizado en Roland Garros apareciera finasteride, una sustancia prohibida por su capacidad de enmascarar a drogas capaces de mejorar el rendimiento deportivo. En su defensa, el especialista en dobles expuso que estaba realizando un tratamiento para la caída del cabello y que no tomaba la sustancia para mejorar sus resultados en la cancha. La pena, de un año, lo impulsó a retirarse de inmediato del tenis. Actualmente, Hood es el entrenador de Federico Delbonis.

Santiago Silva, en una de sus intervenciones mediáticas; al futbolista uruguayo se le dejó sin efecto una suspensión de dos años.

Más cerca en el tiempo, en abril de 2019, el futbolistas uruguayo Santiago Silva sostuvo que estaba haciendo un tratamiento médico para ser padre por tercera vez. Se le encontró testosterona, producto de un gel que utilizaba. “Voy a retirarme cuando yo quiera”, dijo el ex delantero de Boca, Gimnasia y Argentinos, entre otros equipos. Y agregó, seguro de su inocencia: “Lo que yo utilicé no fue para sacar ventaja futbolística, fue para tener familia nuevamente”. La sanción por dos años fue decidida en octubre de 2020, pero en abril último la Asociación del Fútbol Argentino rehabilitó al goleador, después de un intenso trabajo de argumentación de éste, incluidas varias apariciones en medios de comunicación.

LA NACION