El récord de Sabastian Sawe en maratón desató la guerra de las zapatillas y abrió una nueva polémica

Su imagen, con la zapatilla en alto tras cruzar la meta, dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las postales del fin de semana. El keniata Sabastian Sawe, de 31 años, fue el protagonista de una jornada histórica en el Maratón de Londres. Con un registro de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, no solo ganó con autoridad, sino que se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en una carrera oficial. A partir de ese hito, se reactivó una vieja disputa entre las principales marcas de calzado deportivo y, al mismo tiempo, volvió a instalarse la sospecha sobre si el uso de su prototipo ultraliviano puede considerarse una forma de “dopaje mecánico”.

Sawe corrió con las Adizero Adios Pro Evo 3, el modelo más avanzado de Adidas, de apenas 97 gramos, con espuma ultraliviana y placas de carbono que mejoran la economía de carrera. “La zapatilla es muy buena, muy liviana, cómoda y brinda mucho soporte, además de impulsarte hacia adelante”, explicó el propio atleta, que superó el récord mundial previo de 2 horas y 35 segundos, establecido en el Maratón de Chicago en octubre de 2023 por su compatriota Kelvin Kiptum, fallecido en 2024. Y, ante las críticas, fue claro: “La zapatilla está aprobada. No hay dudas”.

Sabastian Sawe, de Kenia, cruza la línea de meta para ganar la carrera masculina del Maratón de Londres. Ian Walton - AP

Durante muchos años, bajar de las dos horas fue visto como un límite casi imposible. Los récords se iban recortando de a poco, con mejoras mínimas. Pero en la última década ese escenario cambió: las mejoras empezaron a ser más amplias y también más seguidas. En ese contexto, la aparición de las llamadas “superzapatillas” tuvo un papel decisivo.

Nike fue la primera en marcar el camino con modelos que incorporaban espumas más reactivas y placas de carbono. Esas estructuras permiten almacenar y devolver energía en cada zancada. Distintos estudios calcularon mejoras de entre un 2% y un 4% en la eficiencia. En una prueba de 42,195 kilómetros, ese margen puede significar minutos a favor.

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) intentó ordenar ese escenario en 2020. Estableció límites en el grosor de la suela y en la cantidad de placas, pero evitó prohibir la tecnología. La idea fue sostener la innovación sin romper la igualdad de condiciones.

Yomif Kejelcha, de Etiopía; Sabastian Sawe, de Kenia; y Jacob Kiplimo, de Uganda, posan tras completar el podio del Maratón de Londres. Li Ying - XinHua

El resultado lo confirma. No solo Sawe logró la marca histórica: el etíope Yomif Kejelcha terminó segundo con 1 hora, 59 minutos y 41 segundos, en su debut en la distancia. En apenas 11 segundos, dos corredores hicieron lo que durante décadas parecía inalcanzable.

La prueba femenina también aportó su capítulo. La etíope Tigst Assefa volvió a destacarse al batir su propio récord mundial en carreras femeninas, también con el mismo modelo de Adidas. “De cara al futuro, me gustaría batir el récord mundial absoluto del maratón femenino”, dijo Assefa. “Y en cuanto a las zapatillas, hablaré con mi entrenador y con la marca para que sigan dándome el calzado que me permita correr rápido”, agregó la atleta, que marcó un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

Detrás de la pista, además, hay una carrera industrial. El triunfo de Sawe representa un impulso importante para la marca de las tres tiras en su competencia con Nike, que durante años dominó el running de alto rendimiento. Tras la maratón, las acciones de la marca alemana subieron un 1,5% en la mañana del lunes, aunque acumulan una caída del 18% en lo que va del año debido a preocupaciones por su exposición a aranceles en Estados Unidos y el impacto del conflicto en Medio Oriente.

Sabastian Sawe, de Kenia, ganador de la carrera masculina, y Tigst Assefa, de Etiopía, ganadora de la prueba femenina. John Walton - PA

Marcas especializadas como Hoka y On aprovecharon el crecimiento de la demanda, mientras que Nike -históricamente más ligada al básquetbol en Estados Unidos- se vio obligada a reacomodar su estrategia.

“Nike está lanzando nuevas versiones de sus zapatillas Alphafly y Vaporfly, pero llegarán más adelante este año”, dijo Simon Jaeger, gestor de cartera en Flossbach von Storch, firma que posee acciones, tanto de Adidas como de Nike. “Nike ha tenido problemas por no innovar lo suficiente”, añadió Jaeger, señalando una “falla de liderazgo” del ex CEO de la compañía estadounidense, John Donahoe.

Fanáticos keniatas celebran durante la ceremonia de premiación en Londres, donde Sabastian Sawe logró una marca histórica. JUSTIN TALLIS - AFP

El modelo utilizado por Sawe, valuado en unos 500 dólares, con las inscripciones “WR” y “sub-2” escritas con marcador negro, tendrá una distribución limitada. En la largada de Londres, muchos de los atletas más rápidos del pelotón amateur usaban modelos de Adidas o Puma, mientras que las tradicionales Vaporfly y Alphafly de Nike perdieron protagonismo.

En Londres, el maratón entró en una nueva etapa. Pero detrás del récord queda una pregunta que seguirá dando vueltas en el atletismo: cuánto de ese logro depende del talento, del entrenamiento y de la cabeza del corredor, y cuánto tiene que ver con la espuma, el carbono y el diseño. Una discusión que, más allá de esta carrera, todavía está lejos de terminar.