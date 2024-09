La increíble caída de la paratleta italiana que perdió la medalla dorada y conmovió a todos en París

Escuchar

La prueba de los 100 metros femeninos en los Juegos Paralímpicos de París 2024 acaparó la atención. No sólo porque es la prueba estrella en este tipo de citas, sino porque en esta oportunidad la definición resultó accidentada, generó un impacto en los fanáticos y lógicamente en las paratletas. La velocista italiana Ambra Sabatini, que llegó a los Juegos con el objetivo de revalidar su título logrado hace tres años en Tokio, sufrió un problema con su prótesis y llegando a la meta perdió el equilibrio. La atleta de 22 años y poseedora del récord mundial en la distancia no sabía cómo explicar lo sucedido .

En la final de los 100 metros en la clase T63 , Sabatini partió desde el carril seis y aunque su salida no fue la mejor, inmediatamente comenzó a recuperar posiciones, para quedar en el primer lugar metros antes de llegar a la meta, pero a falta de diez metros para el desenlace, la paratleta perdió el control de su carrera y cayó al suelo, lo que le impidió asegurar el oro. La caída fue todavía más compleja porque arrastró consigo a su compatriota Monica Graziana Contrafatto, que también terminó en el suelo cuando se encaminaba para conseguir la medalla de bronce .

La caída de Ambra Sabatini que provocó también la pérdida del equilibrio de Monica Graziana Contrafatto . (Photo by Adrian DENNIS / OIS/IOC / AFP) ADRIAN DENNIS - OIS/IOC

Este accidente lógicamente dejó a muchos fanáticos sorprendidos y conmovidos, lo que generó en las redes sociales una viralización del momento con mensajes de apoyo. La reacción de Sabatini al finalizar la carrera fue de profundo desconsuelo: “ Estoy en shock, no sé qué pasó, quería luchar y en cambio pasó esto ”, dijo la abanderada de Italia en estos Juegos Paralímpicos. Y agregó: “ Me hubiera gustado darle esta alegría a mis padres que están aquí, a la gente que está aquí y a todo el apoyo que he recibido en este último período ”.

En las redes sociales reaccionaron muchos usuarios con comentarios de apoyo para Sabatini y Contrafatto y hasta algunos especularon sobre las causas de la caída: “ Ambra se cayó por problemas con la válvula protésica. De hecho, es posible que se haya repetido la fuga de aire que se produjo justo antes de la salida ”.

Senza la caduta avrebbe vinto lei #ambrasabatini pic.twitter.com/DGMwjijy6B — Massimiliano Gallo 🇮🇹🇪🇺 (@GalloBelmax) September 7, 2024

El desenlace de la prueba dejó en lo más alto del podio a la italiana Martina Caironi, mientras que la medalla plateada fue para la indonesia Karisma Evi Tiarani. Los jueces, después de revisar las imágenes de fotofinish, decidieron otorgar dos medallas de bronce: una para la británica Ndidikama Okoh y otra para Contrafatto, reconociendo que la caída provocada por su compatriota Sabatini afectó su performance. Esta decisión fue resultado de una apelación de Italia y la revisión de las imágenes que demostraron que Contrafatto merecía el bronce. “ Lamentablemente lastimé a Mónica y lo siento ”, dijo Sabatini.

A pesar del incidente, el equipo italiano de atletismo tuvo una sólida participación en los Juegos Paralímpicos de París, acumulando un total de 71 medallas hasta el momento para la delegación, de las cuales 24 son de oro, superando el récord establecido en Tokio 2020 .

Ambra Sabatini stava vincendo i 100 metri per amputate alle #Paralympics2024, ma è caduta:

"Ne ho affrontate tante, affronterò anche questa"

💪💪pic.twitter.com/qC1j742xty — Leonardo Dorini (@dorinileonardo) September 8, 2024

