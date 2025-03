Jakob Ingebrigtsen describe a su padre como “neurótico”, “autoritario” y “manipulador” en el juicio del doble campeón mundial de 1500 y 3000m

“Mi infancia estuvo marcada por el miedo”, aseguró la superestrella noruega del atletismo, Jakob Ingebrigtsen, en el segundo día del juicio por violencia intrafamiliar contra su padre y exentrenador Gjert Ingebrigtsen, al que calificó de “neurótico”, “autoritario” y “manipulador”. Llegado la víspera de Nankín (China), donde el fin de semana se proclamó doble campeón mundial en pista cubierta (1.500 y 3.000 m), el atleta de 24 años testificó ante un tribunal de Sandnes (sudoeste de Noruega) contra su padre y antiguo entrenador.

”Sabía que no podía tomar decisiones y que no tenía capacidad de elección. Estaba en un entorno donde todo era controlado y decidido en mi lugar. Mucha manipulación”, añadió. El doble campeón olímpico explicó que siendo un niño no tenía derecho a ir a fiestas con sus compañeros de clase y que siendo adolescente tenía que entrenarse dos y tres veces diarias, bajo el mando de su padre.

Incapaz, según relató, de tener un solo buen recuerdo de su infancia en familia, Ingebrigtsen también comentó episodios de violencia física (tortazos o patadas en el estómago), tal como recoge el escrito de acusación, algunos cuando sólo tenía ocho años. ”Lo describiría como nervioso, neurótico y poco seguro de sí mismo. Extremadamente autoritario”, respondió al ser preguntado por su padre. ”Tenía mucho miedo e inseguridad, que se transformaron en cólera y agresividad contra su entorno”, añadió. Gjert Ingebrigtsen, 59 años, está siendo juzgado desde el lunes por violencia física y psicológica contra dos de sus siete hijos, Jakob y hermana Ingrid (18 años) durante un período de 14 años, de 2008 a 2022.

La reacción del noruego Jakob Ingebrigtsen despué s de ganar en la Diamond League, en Silesia SERGEI GAPON - AFP

Hasta seis años de prisión

El padre, que se expone a una pena de hasta seis años de prisión, siempre ha negado las acusaciones. En octubre de 2023, Jakob y otros dos de sus hermanos que también son atletas, Henrik y Filip, generaron un enorme revuelo al acusar en la prensa a su padre de “violencia física” y “amenazas” durante su infancia. La policía abrió una investigación a toda la familia, pero sólo se juzgan los hechos sobre Jakob e Ingrid, ya que el resto se ha archivado por falta de pruebas o por haber prescrito.

El lunes, en el primer día de un proceso que debería alargarse hasta el 16 de mayo, los abogados de la defensa proyectaron extractos de la exitosa serie ‘Team Ingebrigtsen’, realizada por la cadena pública NRK en el que se muestra el día a día de la familia, un entorno exigente, pero que no equivale a violencia intrafamiliar. El miércoles declarará Ingrid, quien según el escrito de acusación fue insultada, amenazada y golpeada en la cara, por lo que durante años vivió con una familia de acogida. Jakob, Henrik y Filip rompieron en 2022 con su padre y entrenador, que no fue invitado a la boda del campeón olímpico en septiembre de 2023.

Cuando todavía estaban juntos: Gjert Ingebrigtsen junto con sus tres hijos

“Nuestro cliente niega los cargos en su contra y refuta de manera categórica haber sometido a sus hijos a malos tratos, ya fueran de tipo físico o psicológico”, declaró a AFP el abogado del acusado, John Christian Elden. “Nuestros clientes están deseando terminar con esto”, afirmó a la misma agencia Mette Yvonne Larsen, abogada de Jakob e Ingrid. “Según nuestro análisis de las pruebas, consideramos que el acta de acusación no se sustenta sobre ningún fundamento sólido”, había añadido antes de la apertura de un juicio que durará hasta el 16 de mayo en un tribunal de Sandnes (sudoeste de Noruega). “Nuestros clientes están deseando terminar con esto”, afirmó a la AFP Mette Yvonne Larsen, abogada de Jakob e Ingrid.

LA NACION