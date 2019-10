El tiempo y la bandera de Kenya: un día inolvidable para Eliud Kipchoge Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019 • 09:40

VIENA, Austria.- El prodigio Eliud Kipchoge se convirtió en la primera persona en cruzar la mítica barrera de las dos horas en un maratón, este sábado en Viena, en una carrera no oficial diseñada a medida para permitir la gesta.

Bien acompañado por un ejército de 'liebres' vestido de negro hasta los últimos 500 metros, el campeón olímpico keniano, de 34 años, completó los 42,195 km en 1h59m40s, casi dos minutos menos que su récord del mundo (2h01min39s), fijado en unas condiciones homologadas en Berlín el año pasado.

En la capital austríaca, Kipchoge, completó el desafío y recorrióalgo más de cuatro veces un circuito llano de 9,9 km.

Eliud Kipchoge cruza la meta: misión cumplida, bajando las dos horas Crédito: AFP

"Me siento bien, mi objetivo era hacer historia. (...) Lo he intentado y soy el hombre más feliz en correr por debajo de las dos horas para inspirar a mucha gente, para decirle a la gente que ningún ser humano tiene límites", dijo el atleta tras su hazaña, que compara con "caminar por la Luna" por primera vez.

El desafío, que tuvo lugar en la antigua reserva de caza del Prater, en el centro de Viena, no se libró de las críticas, al ser considerado por algunos como un evento más mediático y comercial que deportivo.

El desafío, que tuvo lugar en la antigua reserva de caza del Prater, en el centro de Viena, no se libró de las críticas, al ser considerado por algunos como un evento más mediático y comercial que deportivo.

La patrocinadora de la prueba es la multinacional petroquímica británica Ineos, cuyo propietario es el multimillonario británico Jim Ratcliffe, que en los últimos meses ha hecho del deporte su nuevo campo de inversión.

Sólo las cámaras del organizador estaban autorizadas a filmar la carrera, presenciada por numerosos espectadores, incluido el cuatro veces ganador del Tour de Francia y líder del equipo ciclista Ineos Chris Froome.

Porqué la IAAF no homologó la marca

Para situar al campeón en las mejores condiciones, el patrocinador no ha dejado nada al azar: tres meses y medio de preparación del trazado, un recorrido asfaltado para no presentar imperfecciones, una pista probada con un software de simulación, un día y un horario elegidos en función de que las condiciones meteorológicas fueran favorables (temperatura, tasa de humedad, calidad del aire)... Incluso la caída otoñal de las hojas de los árboles ha sido controlada de cerca.

Debido a esas condiciones particulares la carrera no fue homologada por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Dos canmpeones: Eliud Kipchoge con Chris Froome, ganador del Tour de France Crédito: AFP

Para escalar su Everest, Kipchoge se benefició de la ayuda de 41 asistentes de élite, como el campeón olímpico en 1500 m Matthew Centrowitz o dos de los hermanos Ingebritgsen, que reinan en el medio fondo y fondo europeo.

Como si fuera un presidente saliendo a correr rodeado por sus guardaespaldas, la superestrella keniana (1,67 m, 52 kg) se benefició de un ritmo regular en torno a los 2m50s por kilómetro, asegurado por las liebres que se relevaron por grupos de siete a su alrededor cada 5 kilómetros. Un vehículo por delante de ellos les marcaba el ritmo.

Los keniatas festejando en Nairobi la conquista de Eliud Kipchoge, una leyenda del país Crédito: AFP

Todavía resollando, Kipchoge honró la memoria de otro mito del atletismo: el británico Roger Bannister, primer atleta en correr la milla (1609,34 m) en menos de cuatro minutos en 1954: "Luego de que Roger Bannister entrara en la historia en 1954, han hecho falta 63 años para intentarlo y no lo conseguí". Es que en mayo de 2017, en el circuito de Monza (Italia), Kipchoge se quedó a 25 segundos de bajar de las dos horas, en un evento similar organizado por patrocinadores.

"He seguido el mismo entrenamiento, mi equipo es el mismo, pero he mejorado mi capacidad mental", había explicado antes del intento. "Me siento mejor preparado y tengo confianza".

El keniano es uno de los más grandes corredores de todos los tiempos, presentado en sociedad con su victoria en los 5000 m en los Mundiales de París en 2003. Vencedor del maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Kipchoge apenas ha sido derrotado un puñado de veces en esta distancia desde 2013. En esta ocasión, decía querer "correr por la historia". Ha entrado en ella definitivamente este sábado.

Fuente: AFP