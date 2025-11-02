PUMA 10K San Isidro. Así fue la nueva edición de la fiesta del running

En Buenos Aires, primavera es sinónimo de running, y running de PUMA. Por eso, este domingo los amantes de los 10K se volvieron a dar cita en el Hipódromo de San Isidro para vivir una nueva fiesta del atletismo.

La carrera, organizada por la Asociación Ñandú junto a PUMA, arrancó bien temprano. A partir de las 7.30 am los corredores empezaron con una entrada en calor dirigida por SWAG, una comunidad de running apoyada por PUMA. Un pequeño chaparrón hizo que todos miraran al cielo y los llevó a pensar en una carrera con lluvia. Pero fue efimero. El cielo nublado y una temperatura agradable terminaron resultando perfectos. Media hora más tarde se realizó la largada oficial con miles de corredores amateurs, pero también con atletas de élite PUMA como Sofía Gómez, Manuel Córsico, Fabiana Gramajo y Nahuel Di Leva y embajadores de la marca como Milagros Bulos. Además de la competencia principal, también se llevó adelante la modalidad participativa de 5K, ideal para aquellos que se están iniciando en el fascinante mundo del running.

Exactamente a las 8.29 hs, Manuel Córsico cruzó la meta de llegada y se convirtió en el ganador 2025 de la categoría masculina con un tiempo de 00:29:43, seguido de Alan Niestroj con 00:29:59 y completando el podio Juan Ignacio Dutari con 00:30:02. En la categoría femenina, por su parte, Daiana Ocampo se llevó el primer puesto con un tiempo de 00:32:25, mientras que la atleta PUMA Sofía Gómez obtuvo el segundo lugar con 00:33:20 y Belén Casetta cerró el podio con 00:34:39.

Los atletas PUMA Sofi Gómez, segunda entre las mujeres, y Manuel Córsico, ganador entre los hombres.

Además de correr y correr, los participantes pudieron disfrutar de diversas activaciones. En el PUMA Truck, por ejemplo, pudieron probar el nuevo modelo Velocity NITRO™ 4, el calzado insignia de la carrera. Estas zapatillas, pensadas para el entrenamiento diario, se destacan por su amortiguación reactiva, transiciones suaves y una pisada estable y confortable, lo cual las convierte en una aliada para corredores de distintos niveles.

Por otro lado, para los que buscaban relajarse, PUMA dispuso de un espacio de hospitality, que contó con un photo opportunity inmersivo, una ruleta de premios y una exhibición de todos los calzados con tecnología NITRO.

“Esta nueva edición de PUMA 10 K San Isidro fue clave para nosotros. Es el cuarto año que hacemos la carrera y tuvimos récord de inscriptos: llegamos casi a 5 mil. Es un logro muy grande para la comunidad runner”, señaló Raúl Fagalde, Director de Marketing de PUMA Argentina. “Hay PUMA 10 K, hay running y hay comunidad para rato”, agregó.

Con iniciativas como los 10K de San Isidro, PUMA refuerza su compromiso con la comunidad runner, generando espacios que combinan performance, disfrute y encuentro, y consolidando esta carrera como una fecha clave del calendario.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.