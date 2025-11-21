Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Davis 2025, sin la selección argentina

Este jueves concluyeron los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas de esta edición. Los cruces serán así: Italia vs. Bélgica y España vs. Alemania. El primero se llevará a cabo este viernes y el restante el sábado, ambos en el BolognaFiere exhibition centre de Bolonia, Italia, con televisación de TyC Sports y DSports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play.

El primero en meterse en la instancia de los cuatro mejores fue Bélgica, que derrotó a Francia por 2 a 0 gracias a los triunfos de Raphael Collignon (86°) sobre Corentin Moutet (35°) y de Zizou Bergs (43°) ante Arthur Rinderknech (29°). Su mejor resultado en la competencia fue el subcampeonato obtenido en 1904 (vs. Gran Bretaña), 2015 (vs. Gran Bretaña) y 2017 (vs. Francia), por lo que sueña con volver a una definición luego de ocho años.

Bélgica derrotó a Francia y se metió en las semifinales del Final 8 de la Copa Davis 2025 TIZIANA FABI� - AFP�

Luego llegó el turno del bicampeón en ejercicio, Italia, que dejó en el camino a Austria también sin necesidad de afrontar el partido de dobles. En el Single 1, Matteo Berrettini (56°) venció a Jurij Rodionov (177°) y luego, en el 2, Flavio Cobolli (22°) hizo lo propio con Filip Misolic (79°). Para este Final 8 no cuenta con el N°2 del ranking ATP, Jannik Sinner, que se bajó de la convocatoria en una decisión polémica. “Bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero la ganamos en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo tomamos la decisión correcta. Mi objetivo es prepararme para el Australian Open, y una semana extra de trabajo es una carga”, afirmó.

Posteriormente, España celebró tras vencer a República Checa por 2 a 1 en una serie extremadamente pareja que se definió con dos tie-breaks en el partido de dobles entre Marcel Granollers y Pedro Martínez vs. Tomas Machac y Jakub Mensik. En los duelos individuales que pusieron el 1 a 1 parcial, Mensik le ganó a Pablo Carreño Busta y Jaume Munar venció a Jiri Lehecka. Al igual que el seleccionado italiano, los españoles no cuentan con su máxima figura, Carlos Alcaraz, líder del ranking ATP, quien tiene un edema en el isquiotibial de la pierna derecha.

Marcel Granollers y Pedro Martínez metieron a España en una nueva semifinal de la Copa Davis Luca Bruno� - AP�

Por último, la Argentina quedó eliminada en una serie dramática ante Alemania. Tras las victorias de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff y de Alexander Zverev frente a Francisco Cerúndolo, todo se definió en el dobles. Allí, Tim Puetz y Kevin Krawietz derrotaron en tres sets a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que no pudieron aprovechar tres match points y cayeron después de dos horas y 29 minutos de juego.

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica de campeones del certamen internacional con 32 estrellas, seguido de Australia, que acumula 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno. Suecia, por su parte, tiene siete y España seis. Italia, bicampeón en ejercicio, ostenta tres títulos al igual que Alemania, República Checa y Rusia. Por último, la Argentina levantó el trofeo en una ocasión al igual que Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza.