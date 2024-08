Juegos Olímpicos: el desconsuelo de Belén Casetta tras no clasificar para la final de los 3000 metros con obstáculos

Escuchar

La mejor deportista argentina del año pasado, Belén Casetta, compitió este domingo para clasificar a la final de los 3000 metros con obstáculos, pero no pudo lograr con el objetivo en los Juegos Olímpicos París 2024. Quebrada y enojada, la mamá de la beba Lina explotó contra ella misma. “Solamente les pido perdón por lo que acabo de hacer”, dijo tras despedirse de la competencia.

“Hice mis mejores marcas entrenando y acá me encuentro con esta marca pedorra; ya está, se terminó. No se me dio, fue mi culpa. Por lo que más sufro es por la gente que está atrás mío, mi familia, mi hija que me acompañó en todo. Venir y obtener este resultado… estoy enojada conmigo misma”, se expresó la atleta marplatense de 29 años en diálogo con la TV Pública.

"Les pido perdón por lo que acabo de hacer" Belén Casetta 💔 después de correr los 3000mts con obstáculos en Paris 2024.

Casetta comenzó y concluyó esta jornada su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 al terminar en la 34° posición la clasificación general de la prueba de 3000 metros con obstáculos. Finalizó 11° en su heat con un tiempo de 9 m 34 s 78, lo que no le permitió clasificar a la final. Fue la tercera participación olímpica la deportista, quien había acabado 45° en Río 2026, con 9 m 51 s 85 y 36° en Tokio 2020, con 9 m 52 s 89.

Belén Casetta mostró su desilusión por quedar eliminada de los Juegos Olímpicos

“Traté de representar a la Argentina de la mejor forma y fue un desastre. Le pido perdón a la gente que me estuvo siguiendo y que los hice madrugar al pedo”, concluyó en la zona mixta del Stade de France. “Pido perdón”, reiteró.

Casetta fue de las últimas atletas en sumarse a la comitiva de los 135 atletas que viajaron a Francia. Si bien su objetivo inicial era clasificar con marca mínima, una lesión inesperada entre fin de año e inicios de este retrasaron sus competencias y con ello, las chances de alcanzarla. Aun así, pudo estar presente gracias a su cosecha de puntos de los últimos tiempos y por haberse posicionado entre los 36 primeros lugares (33).

Esta vez, a diferencia de otras competencias, la atleta tuvo una compañera inseparable para entrenar: su pequeña beba Lina. “Mi cabeza ya cambió. O comparto con ella o nada. Con el atletismo ya cumplí: completé todas las etapas que hay que completar y ahora hay que disfrutarlo de otra forma”, dijo entonces en diálogo con LA NACION.

