Belén Casetta, a los Juegos Olímpicos París 2024: la mejor deportista argentina de 2023 confirmó su plaza y se “cerró” la delegación

Si algo sabe hacer muy bien Belén Casetta es acelerar en el sprint de las grandes competencias. Y en este sentido, no iba a hacer menos. Así, logró el primer gran objetivo que se había apuntado para esta parte de la temporada: estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 (26 de julio al 11 de agosto). De esta manera, la campeona panamericana de los 3 mil metros con obstáculos de Santiago 2023, premiada como la mejor deportista argentina del año pasado por el Comité Olímpico Argentino y galardonada con el Olimpia de Oro (compartido con Lionel Messi), asumirá su tercera cita olímpica tras Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 (realizados en 2021). Con una diferencia resonante, una particularidad que a ella la enorgullece especialmente: ahora es mamá de Lina.

La confirmación de Casetta, la marplatense de 29 años, llegó este martes y luego de que este fin de semana cerrase el ranking mundial del atletismo. Si bien el sueño inicial de Casetta era clasificar con marca mínima, una lesión inesperada entre fin de año e inicios de este retrasaron sus competencias y con ello, las chances de alcanzarla. Sin embargo, dirá presente una vez más, gracias a su cosecha de puntos de los últimos tiempos y por haberse posicionado entre los 36 primeros lugares (33). De igual manera sacaron su pasaje olímpico Nazareno Sasia, el entrerriano nacido en Cerrito hace 23 años, que fue campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 en lanzamiento de bala, y Joaquín Gómez, de 27, en lanzamiento de martillo. Ambos se estrenarán en la máxima cita multidisciplinaria del deporte.

Belén Casetta dio el golpe el año pasado en los Juegos Panamericanos ganó la medalla dorada PAULA LETELIER/SANTIAGO 2023 via - PHOTOSPORT CHILE

Con la inclusión de estos tres “últimos pasajeros”, serán seis los atletas argentinos en París 2024: ya tenían su boleto Florencia Borelli y Daiana Ocampo en maratón y Elian Larregina en 400 metros. Con ellos, y ya sin chances de que se sumen nuevos nombres, la delegación argentina cuenta 134 deportistas y será una de las copiosas de los Juegos.

Lo avisó en los Juegos Panamericanos

Belén Casetta llegó el año pasado a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile con una liviandad inusitada. En condición de atleta favorita, porque había ganado el bronce en Lima 2019, pero muy consciente de que el nacimiento de su hija Lina cinco meses y medio antes, podría condicionarla. La maternidad, su mayor orgullo, la puso en un lugar en el que la incertidumbre le disparó preguntas sobre el rendimiento, a la vez que le dio una certeza: “Ya no me importa nada, así que te juro que voy por todo”, le dijo a LA NACIÓN en la antesala de salir a la pista del Estadio Nacional. La afirmación, no era una declaración de soberbia, sino la señal inequívoca de que aquella Belén que tanto se angustiaba cuando no se le daban los resultados, era pasado. Ser madre, contó, la hizo sentirse una “leona”. “Mi cabeza ya cambió. O comparto con ella (con su hija) o nada. Con el atletismo ya cumplí: completé todas las etapas que hay que completar y ahora hay que disfrutarlo de otra forma”, avisó. Entonces, lo hizo. En grande.

Cruzó la meta en Santiago 2023 y no dudó: de inmediato, Belén Casetta fue a buscar a Lina

En Santiago 2023 Casetta brilló en los 3 mil metros con obstáculos. En la última vuelta se “comió” a sus rivales y se subió a lo más alto del podio con un tiempo 9m39s47c. Detrás quedaron la canadiense Alycia Kaitlin Butterworth (9m40s86c) y la brasileña Tatiane Raquel Da Silva (9m41s29c). Fue una de las grandes figuras albicelestes de toda la competencia y la primera mujer argentina en ganar un oro en atletismo en 24 años. Ello le valió ser considerada la mejor deportista del país en 2023 por el COA y en la votación del Círculo de Periodistas de Argentina, por lo que recibió los premios Olimpia de plata y de oro. Simpática y carismática, subió a cada escenario para agradecer, poner el valor la maternidad en las deportistas de alto rendimiento y... develar un nuevo objetivo: París 2024, pero “juntas”. Es que sí. Desde que Belén Casetta fue madre habla en plural. Todo lo hace con Lina. O no lo hace.

“No me importaba nada y no me importó nada. Acá estoy, mirá mi felicidad, mirá mamá...”, fue lo primero que dijo en la zona de prensa de Santiago 2023 después de colgarse la medalla dorada. El “mamá” tenía una destinataria, Lina, en sus brazos, las dos envueltas en la bandera argentina.

Belén Casetta fue considerada la mejor deportista argentina del año y ganó el Olimpia de Oro Imagen de TV

Un nuevo comienzo, con la ilusión renovada

Tras Tokio 2020, Belén Casetta, que había hecho su debut olímpico en Río 2026, sufrió un bajón anímico que la llevó a considerar la posibilidad de dejar el deporte. Una frustrante actuación, muy lejos de sus aspiraciones, la pararon en “seco” a reconsiderar su carrera. “Fue un bajón por el resultado, por la pandemia, por el encierro, por no poder entrenar. Ir a unos Juegos Olímpicos así nomás… Te digo que ahora, con cinco meses de entrenamiento, estoy mejor que lo que estaba para ir a Tokio. El encierro a mi me mató (...) Sí, sí, puse en duda seguir porque no lo estaba disfrutando”, contó en esa misma nota con LA NACIÓN.

Este año, la atleta marplatense comenzó a prepararse intensamente algo más tarde que lo que había planificado. Una lesión inesperada la retrasó. Sin embargo, salió a las pistas en la Argentina y en Europa, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para posicionarse entre las mejores 36 que accedieron a la cita de París 2024 por ranking. El fin de semana que acaba de finalizar era clave para conocer si alguna otra deportista podría “quitarle” esa plaza. No fue y el sprint de Belén (y Lina) otra vez rindió frutos: vuelve a una cita olímpica, la tercera de su carrera. Y la que la encuentra siendo una “Leona”. Como nunca.

Todos los clasificados de la Argentina a París 2024 (135)

Atletismo (6): Florencia Borelli, Daiana Ocampo (maratón), Elián Larregina (400 metros), Belén Casetta (3 mil metros con obstáculos), Nazareno Sasia (lanzamiento de bala) y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo).

