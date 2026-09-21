Juegos Suramericanos: el atletismo pone primera en Santa Fe, con grandes figuras argentinas

SANTA FE.- Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tienen como sedes las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, comienzan a desandar esta semana su segunda parte y con ella da estreno uno de los deportes estrella del mundo olímpico, el atletismo. A diferencia de la natación (otra disciplina estelar), que se disputó en la Cuna de la Bandera, el escenario de esta competencia será la capital provincial, específicamente la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti (CARD). Con grandes figuras para engalanar la cita.

Instalada especialmente para estos Juegos, la pista de Santa Fe se convirtió en la más moderna del país. Se trata de una superficie que costó 4 mil millones de pesos y que fue homologada por la World Athletics. Es un sintético muy similar al utilizado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los atletas de los Juegos Suramericanos 2026 ya entrenaron en la pista estrella de esta cita Santa Fe 2026

Por el lado argentino, entre los nombres resonantes están los de Belén Casetta, Elián Larregina, Florencia Lamboglia, Micaela Levaggi, y Tomás Mondino, aunque la nómina de la delegación de atletismo es muy nutrida.

El nombre de Casetta resuena por sí solo. En la edición anterior, la marplatense especialista en 3.000 con obstáculos, fue campeona. La particularidad es que entonces, ya transitaba unos meses en el embarazo de su hija Lina. Y Justamente con ella bebé, volvió a la pista y se consagró con el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron una gran frustración, muy lejos de sus aspiraciones; tras un impasse en las competencias, fue nuevamente mamá. Estos Suramericanos, en los que intentará defender el título, la encuentran de nuevo con sus bebés cerca.

Belén Casetta llegó a Santa Fe con la idea clara de querer defender su título de 2022 Prensa COA

Elián Larregina también fue campeón en los Suramericanos pasados, los de Asunción 2022, en los 400 metros llanos. El atleta de Suipacha, que hizo historia en los Juegos de París 2024 al instalarse en la semifinal olímpica, algo que un argentino no conseguía desde Juan Carlos Anderson en Berlín 1936, viene mejorando sus marcas en los últimos años. En 2025 volvió a bajar su récord nacional: primero hizo 44s67 en Troyes, y luego 44s53 en Madrid, donde además venció en la carrera a Wayde van Niekerk, campeón olímpico y dueño del récord mundial. Este año consiguió el bronce en los 400 metros del Sudamericano Indoor de Cochabamba, con 47s46.

Florencia Lamboglia es la que domina en la velocidad en mujeres, y casi de manera sorpresiva en los 400, aunque tiene más marcas resonantes, como en los 100 y 200m (la primera, su prueba estrella). El año pasado ganó por séptima vez el Campeonato Argentino de 100 metros y estableció el récord del campeonato con 11s54 y en este 2026 fue campeona de los 400 metros en el Sudamericano Indoor de Cochabamba, con récord argentino indoor con 53s73. Al aire libre, la superó en mayo: 52s69. Recientemente, en agosto, llegó a la marca histórica de 29 campeonatos, alcanzando el récord de Olga Conte.

Elián Larregina (izquierda) es uno de los grandes nombres de la delegación argentina

Micaela Levaggi llega en un gran momento: es la campeona sudamericana de los 1.500 metros y subcampeona en los 3.000 con obstáculos, además de que el año pasado batió dos veces el récord argentino: primero con 4m10s92 en España y luego con 4m09s76 en el Mundial de Tokio. Ostenta el récord argentino con 4m05s50 en 1.500 metros y 15m13s20 en 5.000.

Tomás Mondino es uno de los velocistas argentinos de la nueva generación, especializado en 100 y 200 metros, y será muy local porque es oriundo de Rafaela, una de las sedes de estos Juegos y distante unos 200 kilómetros de Santa Fe. Hace dos años se consagró campeón argentino U20 de los 100 metros, con 10s60 y un año después obtuvo la medalla de bronce en el 4x100 masculino de los Panamericanos Junior de Asunción. En este 2026, ya instalado en mayores, continúa siendo uno de los velocistas argentinos de referencia. En el Nacional de Rosario, en agosto, fue bronce en los 100 metros y cuarto en los 200, con 21s29.

La presentación del más anfitrión

Germán Chiaraviglio, referente histórico del atletismo argentino y embajador de Santa Fe 2026, es más local que nadie en estos Juegos Suramericanos. El ex-garrochista, miembro activo de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA), habló este lunes de la felicidad que le implica tener a su deporte en su ciudad. “Estamos muy felices. Empieza el deporte madre, para mí el deporte más lindo de estos Juegos, pero también estamos felices por la convocatoria y la respuesta de la gente, las tribunas están colmadas desde los entrenamientos, con la presencia de los colegios”, dijo.

Germán Chiaraviglio, que brilló en el plano internacional, acompañará en Santa Fe como anfitrión

En este sentido, el finalista olímpico de Río de Janeiro 2016 y cuatro veces campeón iberoamericano, aclaró que “esto no es importante solo por el deporte en sí, sino porque el deporte saca a los chicos de donde no queremos que estén, porque es un agente de prevención de la salud, porque les da también un objetivo a muchos jóvenes y adolescentes que se levantan todos los días con ganas de entrenarse, superarse, competir, tener un objetivo”.

Las pruebas de atletismo se disputarán desde las 9 de este martes 22. Cada jornada, que inicia con las clasificaciones y preliminares, se cierra a las 20 con las finales y entrega de medallas.