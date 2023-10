escuchar

La revelación golpeó fuerte en el ambiente deportivo y, especialmente, en el mundo de la gimnasia, que la adoptó como un ícono cuando ella tenía apenas 16 años. Mary Lou Retton, ex campeona olímpica y una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984, padece una extraña variedad de neumonía, “no puede respirar por sí sola y permanece internada en una unidad de cuidados intensivos desde hace más de una semana”, según reveló McKenna Kelly, una de sus cuatro hijas. “Por respeto a ella y a su privacidad, no revelaré todos los detalles”, agregó.

Retton está en un hospital de Texas, estado donde reside, y hay alarma por su salud en dos sentidos. Por un lado, por la dificultad del tratamiento médico, ya que no se trata de la infección pulmonar más común en esa enfermedad. Por el otro, porque la quíntuple medallista en aquel convulsionado certamen olímpico abrió una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos, dado que no tiene un seguro médico. De 55 años y viuda desde hace un lustro, quien fue una de las deportistas más populares de Estados Unidos afronta el reto más importante. “Está luchando por su vida”, agregó McKenna en las redes sociales.

Retton saluda y agradece los aplausos tras su rutina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el 3 de agosto de 1984; la entonces adolescente popularizó en su país la gimnasia, disciplina que era dominada por Europa. Suzanne Vlamis - AP

Mary Lou era una adolescente cuando deslumbró en la actuación que le valió una medalla dorada, dos plateadas y dos de bronce en Los Ángeles 1984, Juegos marcados por el boicot de la Unión Soviética y los países del bloque del Este europeo a excepción de Rumania. La deportista, que creció en la ciudad de Fairmont, West Virginia, ayudó con su despliegue y sus resultados a popularizar en su tierra la gimnasia, una disciplina largamente dominada por las potencias europeas. Retton fue considerada la sucesora de la rumana Nadia Comaneci, una prodigio que obtuvo cinco oros entre Montreal 1976 y Moscú 1980, antes de nacionalizarse estadounidense, cosa que hizo al pedir asilo años después de su retiro. Además, Mary Lou marcó el camino a la actual estrella Simone Biles, que el fin de semana volvió a brillar, en el cierre del Mundial.

Entrenada por el mismo descubridor de Comaneci, Bela Karoly, Retton se consagró en medio de un ambiente enfervorizado frente a la favorita de aquellos Juegos, la rumana Ecaterina Szabo, de sus mismas edad y estatura (1,45 metros). Por entonces, la norteamericana necesitaba un 10 en su última rutina de aparato de la final general individual, que era el salto, y los jueces se lo concedieron. Su sonrisa y la ovación fueron conmovedores. Tan alegre estaba la chica que luego de recibir la puntuación óptima ejecutó nuevamente el salto, también de forma impecable, sólo para celebrar su triunfo. Entonces no sólo se convirtió en una celebridad en su país, sino que además llovieron contratos publicitarios para ella.

El salto de Retton que le dio el oro en Los Ángeles 1984

No obstante, la joven Mary Lou se retiró al año siguiente, sin haber vuelto a protagonizar una competición significativa. Más adelante, en medio de denuncias, su imagen pública se deterioró cuando ella salió en defensa de sus ex entrenadores y arremetió contra quienes denunciaron complicidad del matrimonio Karoly con el médico de los equipos nacionales de gimnasia artística de Estados Unidos, Larry Nassar, condenado por abusos sexuales de centenares de gimnastas a lo largo de casi dos décadas.

En su exteriorización de la situación actual de su madre, Kelley lanza desesperada un grito de socorro en una página de financiación colectiva, Spotfund, ante la imposibilidad de pagar el tratamiento. “Les pedimos que recen y que nos ayuden con la factura del hospital”, continuó la hija, que hasta hace poco siguió los pasos de Retton, aunque sin el mismo éxito. La llamada de auxilio surtió un efecto casi inmediato: el sitio recibió un aluvión de visitas y mensajes de apoyo. La familia necesitaba conseguir 50.000 dólares y el objetivo fue superado con creces en un puñado de horas, al punto de que este miércoles ya habían sido recaudados unos 260.000 dólares por aportes de casi 4600 personas.

Mary Lou Retton logró el oro tras conseguir un 10 de los jueces en el salto en Los Ángeles 1984; llamativamente, se retiró al año siguiente. - - EPU

Frases como “usted inspiró a una nación. Es un honor ayudarla en su momento de necesidad” y “me diste tanta alegría durante tu carrera; nos hiciste sentirnos a todos como medallistas de oro” son ejemplos de apoyo de los donantes. Otros se mostraban perplejos por que se hubiera llegado a esa situación: “Los atletas olímpicos que nos representan a todos merecen algo mejor cuando su tiempo como centro de atención ha terminado”. En rigor, el Comité Olímpico Estadounidense dispone de un fondo de asistencia médica para sus deportistas en caso de necesidad. Se lo instauró en 2021, pero cubre hasta un máximo de 3000 dólares anuales y a quienes son elegibles para los Juegos. Las asociaciones de jugadores de la NBA y la NFL sí disponen de fondos de ayuda a ex basquetbolistas y futbolistas americanos, respectivamente.

Retton fue la primera estadounidense ganadora del oro en All Around, la especialidad en que se suma las notas obtenidas en cuatro aparatos. Tras su retiro, participó en películas y series de televisión y resultó la primera mujer seleccionada para el Salón de la Fama del Deporte de Houston, cosa que la honró en 2020. Además, formó parte del Consejo Presidencial sobre Aptitud Física y Deportes durante la presidencia de George W. Bush, entre 2001 y 2009.

