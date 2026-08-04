Murió Natasha Ward, una de las jóvenes promesas del atletismo mundial, a los 21 años

Natasha Ward, una de las jóvenes promesas del atletismo australiano, murió a los 21 años. La noticia fue confirmada por la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur (NSW), que despidió a la deportista a través de un sentido comunicado difundido en la red social Facebook.

“Con profunda tristeza, informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia el fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward”, señaló la entidad en una publicación en la plataforma.

Murió Natasha Ward, una joven promesa del atletismo mundial, a los 21 años

Desde la federación destacaron, además, el impacto que la joven dejó entre sus compañeros y entrenadores. “Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Su sonrisa contagiosa y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano”, expresaron.

Ward se había destacado en las pruebas de media distancia. Durante su etapa juvenil obtuvo una medalla en los 1500 metros del Campeonato Escolar de Nueva Gales del Sur y, posteriormente, trasladó ese rendimiento al ámbito universitario y profesional.

La noticia del fallecimiento de Ward fue confirmada por la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur (NSW), que despidió a través de un comunicado Facebook

En 2023 consiguió una medalla en la prueba de 1500 metros del Campeonato Nacional UniSport y, en abril de este año, obtuvo la medalla de bronce en la competencia de 800 metros del mismo certamen.

Según la información publicada en su perfil de LinkedIn, la atleta también cursaba la carrera de Ciencias del Ejercicio y el Deporte en la Universidad Macquarie, en Sídney.

El pasado abril, Ward obtuvo la medalla de bronce en la carrera de 800 metros del Campeonato Nacional UniSport

El Sutherland District Athletics Club también le dedicó un mensaje de despedida. “Natasha era un miembro activo del club. Competía en las pruebas de relevos de verano e invierno y siempre estaba dispuesta a ayudar cuando un equipo necesitaba una mano”, indicaron.

Alicia DePasquale, una mujer que conoció a la deportista, recordó el encuentro que mantuvo con ella pocas semanas antes de su muerte. “Estoy en shock. Esta hermosa joven nos atendió a mi hijo y a mí en hace apenas unas semanas”, escribió en Facebook.

Alicia DePasquale, una mujer que conoció a la deportista, recordó el encuentro que mantuvo con ella pocas semanas antes de su muerte. Facebook

“Tenía muchísimos conocimientos, se tomó el tiempo de explicarnos las diferencias entre las zapatillas de atletismo y nos ayudó a encontrar el par adecuado para la próxima temporada de mi hijo”, añadió.

El corredor Nathan Breen coronó con otro emotivo posteo: “Noticia devastadora, mis pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Natasha. Jamás olvidaré cuando bajé por la escalera mecánica mientras ella subía para su descanso», escribió el comentarista. Nos sonreímos al cruzarnos, y su calidez y amabilidad fueron inolvidables. Tenía una presencia verdaderamente encantadora".

La muerte de Ward se conoció menos de dos meses después del fallecimiento de la atleta australiana Jemma Stapleton, de 25 años, quien perdió la vida en un accidente de motocicleta mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Tailandia. Hasta el momento, no trascendieron las causas de muerte de la joven australiana.