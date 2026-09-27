Tigst Assefa ganó la Maratón de Berlín por tercera vez, pero una lesión la dejó sin récord

La etíope Tigst Assefa , subcampeona olímpica en 2024 y mundial en 2025, ganó este domingo su tercera maratón de Berlín en 2 horas, 11 minutos y 4 segundos, pero se quedó a las puertas del récord mundial, estropeado por una lesión en los últimos tres kilómetros. Assefa , de 29 años firmó el tercer mejor registro de la historia sobre 42,195 kilómetros para imponerse en una carrera que ya ganó en 2022 y 2023.

Con un margen de unos veinte segundos sobre el récord del mundo de la keniana Ruth Chepngetich, establecido en el maratón de Chicago en octubre de 2024 con 2h09m56s, la etíope se vino abajo en los últimos tres kilómetros, lesionada en la pierna derecha. Terminó cojeando en la línea de meta, bajo la Puerta de Brandeburgo.

Tigist Assefa looked almost certain to break Ruth Chepngetich's world marathon record of 2:09:56 in Berlin but began limping with a mile to go and struggled home in 2:11:04. pic.twitter.com/mxVjG7Z8nM — AW (@AthleticsWeekly) September 27, 2026

Atendida en el hospital

Assefa abandonó la zona de llegada apoyando con dificultad el pie derecho en el suelo, ayudada en particular por su compatriota Haile Gebrselassie, leyenda del maratón, explusmarquista mundial y vencedor en las calles de Berlín en cuatro ocasiones entre 2006 y 2009.

La etíope se perdió la ceremonia del podio, ya que en el momento en que se entregaron los trofeos estaba recibiendo tratamiento médico. “Fue atendida de inmediato por nuestros médicos. Hay algo relacionado con un tendón y actualmente está siendo tratada en el hospital”, explicó en conferencia de prensa el director de la carrera, Mark Midle. Precisó a la agencia AFP que se trataba del tendón de Aquiles de la pierna derecha, sin dar la naturaleza exacta de su lesión.

La etíope Tigst Assefa cruza la meta y gana la carrera femenina de la Maratón de Berlín; se quedó a muy poco de batir el récord mundial femenino JOHN MACDOUGALL - AFP

Acompañada por su “liebre”, Assefa había corrido los últimos kilómetros con gestos de dolor, cuando todavía tenía 11 segundos de ventaja sobre el tiempo de paso de Chepngetich en el kilómetro 40.

En varias ocasiones hizo movimientos de estiramiento en plena carrera para intentar aliviar el dolor. Pese a esta lesión, mejoró su mejor marca personal en unos cincuenta segundos, que había logrado hace tres años con 2h11m53.

En aquel momento, fue la primera en bajar de 2h12 en maratón. Desde entonces, otras dos atletas fueron más rápidas: Chepngetich en Chicago en 2024 y la etíope Fotyen Tesfay con 2h10m51, el 15 de marzo de 2026 en Barcelona. Vale la aclaración: Chepngetich está actualmente suspendida durante tres años a partir del 19 de abril de 2025, por un control positivo a hidroclorotiazida, un diurético prohibido, el 14 de marzo de 2025.

La etíope Tigst Assefa recibe ayuda para salir de la pista tras cruzar la meta y ganar la prueba femenina JOHN MACDOUGALL - AFP

Los resultados de la keniana anteriores a ese control positivo, incluido su récord del mundo, se han mantenido. Assefa posee el récord del mundo de maratón en una carrera 100 % femenina, logrado en su victoria en Londres en abril de 2026 con 2h15:41.

Adola repite cinco años después

En categoría masculina se impuso el etíope Guye Adola, completando los 42,195 kilómetros por las calles de la capital alemana en 2 horas, 2 minutos y 50 segundos, mejorando su mejor marca personal en más de un minuto.

Vencedor ya en Berlín a finales de septiembre de 2021 (2h05m45), Adola, de 35 años, se impuso a su compatriota Gemechu Dida (2h03:19) y al tanzano David Geay (2h03:59).

“Mi objetivo era contenerme un poco y ver qué hacían las liebres para poder saber exactamente qué estaba pasando, y eso funcionó de maravilla”, dijo Adola a la cadena alemana RTL. “Me encanta Berlín, de verdad. Me encanta volver aquí y es muy probable que vuelva otra vez”, añadió.

Con este registro de 2h02m50, Adola se quedó a más de un minuto y medio del récord del maratón de Berlín, en manos de la leyenda keniana de la disciplina Eliud Kipchoge, con 2h01m09, establecido a finales de 2023.