Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de George Russell en el GP de Azerbaiyán

En una carrera marcada por un grave accidente protagonizado por Franco Colapinto, George Russell (Mercedes) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026. El británico recortó distancia con su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien ahora le saca 66 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones. El podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar.

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