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Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de George Russell en el GP de Azerbaiyán

El británico cumplió con su condición de favorito tras quedarse con la pole position y celebró su tercera victoria en lo que va de la temporada

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El británico George Russell, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026
El británico George Russell, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026IGOR IVANKO - AFP

En una carrera marcada por un grave accidente protagonizado por Franco Colapinto, George Russell (Mercedes) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026. El británico recortó distancia con su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien ahora le saca 66 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones. El podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar.

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