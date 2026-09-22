A los 88 años murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo en la Argentina

Tulio Crespi, uno de los hombres más importantes del automovilismo en la Argentina, falleció a los 88 años. Durante una trayectoria de más de 60 años se desempeñó como piloto, diseñador y constructor. Además, dejó un gran legado en la actividad y estuvo activo en su fábrica junto a sus hijos Luciano, Matías y Sandro.

Luego de pelear contra una larga enfermedad, el diseñador falleció en la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. “Si están leyendo esto, es porque me tocó largar mi última carrera”, comienza la publicación de su cuenta oficial de Instagram. Acompañada de una foto suya en blanco y negro, y en plena tarea laboral, agrega: “Quiero que sepan que me voy en paz, tranquilo, después de pelearla como pude con esta enfermedad que me tocó al final del camino. Pero no quiero que hablen de eso. No quiero que me recuerden por cómo me fui, sino por cómo viví”.

Tulio Crespi falleció en Balcarce tras luchar contra una larga enfermedad

“Viví 88 años haciendo exactamente lo que amé. ¿Cuánta gente puede decir eso? Nací prácticamente en Chacarita con un martillo en la mano. Fui creciendo, laburando, aprendiendo de los fierros, y con mucho sacrificio me fui a Balcarce a hacer mi vida y mi historia. Ahí construí todo lo que soñé de pibe. Gracias”.

Luego, agradece a su familia, a su equipo de trabajo, a los pilotos que confiaron en él y al ambiente del automovilismo, a todos les dejó un sentido mensaje y les pidió que no estén tristes por su fallecimiento: “Sigan haciendo ruido. Sigan armando autos en talleres chiquitos pensando que pueden ganarle a los grandes, porque yo pude y lo hice”.

En 1961 instaló su primer taller en Palermo Viejo y poco después empezó a fabricar sus propios vehículos. En el año 1963, cuando llevó a cabo su primer diseño, El Tulia 1, que nació de una inspiración de un NSU. El 22 de marzo de 1963, en el entonces autódromo “General San Martín”, debutó como piloto y ganó con aquel auto que había armado en su propio taller. Su segunda creación se dio en 1967, con el famoso Petiso Torino.

Además, desarrolló autos de calle: el Tulia GT y Tulieta GT. Su legado es muy recordado en el mundo de los motores y sus creaciones estuvieron presentes en el Turismo Carretera, TC 2000, Fórmula 2 Nacional y Fórmula 3 Sudamericana. Pero también integró en 1975 el salón del automovilismo de París.

Tulio Crespi lideró el taller de Balcarce que construyó 22 prototipos de autos para contar la trayectoria del Senna para la serie del piloto

Por otro lado, creó Crespi Competición, su propio equipo para disputar el TC2000. Su debut fue con un Ford Escort, y dicho proyecto fue especial ya que significaba su presentación en una categoría donde competían estructuras oficiales y preparadores de enorme prestigio.

En la década del 80, Juan Manuel Fangio le recomendó a Crespi trasladar su actividad a Balcarce. En esa ciudad, identificada con el quíntuple campeón mundial, instaló una fábrica sobre la Ruta 226 desde la que continuó produciendo chasis, monopostos y vehículos de competición. Balcarce se convirtió también en el lugar donde formó su familia y consolidó la empresa. Sus hijos se incorporaron al diseño, la fabricación y la gestión del emprendimiento, que para 2024 contabilizaba más de 2.000 autos construidos.

En los últimos años, uno de sus trabajos volvió a relacionarlo con una figura internacional. Junto a sus hijos participó en la reproducción de 22 prototipos de autos de Ayrton Senna para la serie de Netflix dedicada al piloto brasileño. Así, una vez más, el taller familiar quedó conectado con una historia que trascendió las fronteras del automovilismo argentino.