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Brasil aprobó la reducción de futbolistas extranjeros para darles más lugar a los jóvenes locales
La decisión avanzará en forma gradual hasta 2030; en el Brasileirão actúan casi 50 argentinos, repartidos en 18 de los 20 equipos; sólo uno tiene un plantel únicamente integrado por locales
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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó, en una reunión con clubes en Río de Janeiro, una serie de cambios en el fútbol brasileño. Entre las nuevas directrices, que entrarán en vigor a partir de 2027, se encuentran la reducción del número de jugadores extranjeros inscriptos por partido y una cuota para jugadores menores de 23 años anotados por cada equipo en competiciones nacionales, como el Brasileirão y la Copa de Brasil. El objetivo es crear oportunidades para los jugadores jóvenes, especialmente para aquellos formados en el país.
El tema más polémico, que generó votos disidentes y preguntas, fue la reducción del número de jugadores nacidos fuera de Brasil. Actualmente, los clubes pueden incluir hasta nueve extranjeros por partido en las competiciones nacionales. En 2027, este número se reducirá a ocho. Y esta cifra disminuirá gradualmente, en uno por año, hasta alcanzar los cinco por partido en 2030.
Actualmente, esta limitación en el número de jugadores elegibles no define cuántos jugadores extranjeros puede tener cada club en su plantilla. Botafogo y Vasco, por ejemplo, ostentan el récord entre los equipos de la Série A con 12 en sus respectivas plantillas, más de los nueve permitidos por partido. Sin embargo, esto abre una laguna que propicia una disminución gradual de jugadores extranjeros en el fútbol brasileño. Hoy en día, hay 158 jugadores extranjeros entre los 20 clubes de la elite nacional. Solo Mirassol no cuenta con jugadores foráneos en su plantilla.
La cuota para atletas menores de 23 años implica una regla que se adoptará en la lista de jugadores inscritos para el Campeonato Brasileño, de 50 atletas por equipo. Actualmente, no existe tal directriz, lo que permite a los clubes la libertad de inscribir a quien deseen. A partir de 2027, habrá una cuota mínima para los menores de 23 años. El próximo año, los clubes deberán inscribir un mínimo de 20 jugadores menores de 23 años en la lista de 50. Este número aumentará gradualmente hasta alcanzar los 25 jugadores menores de 23 años entre los inscritos para el Campeonato Brasileño. Sin embargo, no existe la obligación de utilizar un número mínimo de estos jóvenes atletas.
Más minutos de juego para los jóvenes
No obstante, el objetivo final de ambas medidas, propuestas por la CBF, es convertir el Brasileirão en una liga con espacio para jugadores jóvenes, especialmente aquellos formados en el país, y con un fútbol más dinámico y jugadores mejor preparados físicamente. Tras analizar los indicadores recopilados por un grupo de estudio, la CBF constató que el aumento del número de jugadores extranjeros contribuye a una disminución del tiempo de juego de los jugadores formados en el fútbol nacional y también a una menor intensidad en los partidos.
La edición 2026 del Brasileirão muestra que los jugadores brasileños menores de 23 años reciben el 11,5% del tiempo total de juego en el campeonato. Este porcentaje ha ido disminuyendo desde 2020, cuando alcanzó el 28,3%. Mientras tanto, el porcentaje de jugadores extranjeros mayores de 23 años sigue la tendencia opuesta. Del 7,1% en 2021, llegó al 25% en la edición actual.
Además, la CBF quiere rejuvenecer la edad media de los jugadores inscritos, que actualmente se sitúa en 28,5 años. Esta cifra ha aumentado en más de un año desde 2021, cuando era de 27,3, y hoy en día es superior a la de las cinco principales ligas de fútbol europeas.
La CBF también constató que la edad media de los jugadores fichados por clubes brasileños (26,3 años) es superior a la de las principales ligas europeas. Además, Brasil se sitúa por debajo de estas competiciones en la distancia media recorrida a más de 20 km/h por los jugadores. En otras palabras, el juego es menos intenso.
Votos en contra
La reducción del número de jugadores extranjeros no fue unánime. Flamengo, Bahía y Londrina votaron en contra de la decisión. Guilherme Bellintani, propietario de la SAF (Sociedade Anônima do Futebol - Sociedad Anónima de Fútbol) del club del interior de Paraná, quien anteriormente fue presidente del equipo de Bahía, afirmó que el fútbol brasileño podría perder competitividad frente a sus rivales sudamericanos.
“Esto abre más espacio para los jugadores brasileños y, en teoría, también para los jóvenes. Veremos si sucede o no; tengo mis dudas. Pero la liga brasileña también pierde competitividad en general, después de haber tenido un excelente desempeño en los últimos años, con un dominio absoluto mayor en Sudamérica. La tendencia es que esto también se pierda un poco”, explicó.
A pesar de los cambios previstos para los próximos años, los clubes no consideran definitivas las decisiones tomadas ayer. Los propios directivos mencionaron que la reducción del número de jugadores extranjeros podría revisarse antes de 2030.
Casi 50 argentinos
Entre los 20 clubes que disputan el Brasileirão, sólo dos no poseen futbolistas argentinos: Mirassol y Chapecoense. En total, hay 48 jugadores nacidos en nuestro país que actúan en la máxima categoría brasileña. A continuación, el detalle:
ATLÉTICO MINEIRO
Tomás Cuello y Tomás Pérez.
ATLÉTICO PARANAENSE
Gastón Benavídez, Lucas Esquivel y Bruno Zapelli.
BAHIA
Román Gómez, Guido Herrera, Lautaro López, Mateo Sanabria y Alejo Véliz.
BOTAFOGO
Álvaro Montoro y Cristian Medina.
BRAGANTINO
José Herrera.
CORINTHIANS
Fabrizio Angileri y Rodrigo Garro.
CORITIBA
Fabricio Bustos.
CRUZEIRO
Gabriel Rojas, Lucas Romero y Lucas Villalba.
FLAMENGO
Joaquín Freitas y Agustín Rossi.
FLUMINENSE
Luciano Acosta, Germán Cano, Rodrigo Castillo y Juan Pablo Freytes.
GREMIO
Walter Kannemann, Juan Nardoni y Cristian Pavón.
INTER
Braian Aguirre, Alexandro Bernabei, Gabriel Mercado y Rodrigo Villagra.
PALMEIRAS
Agustín Giay y Juan Manuel López.
REMO
Leonel Picco.
SANTOS
Álvaro Barreal, Gonzalo Escobar y Benjamín Rollheiser.
SAN PABLO
Enzo Díaz y Jonathan Calleri.
VASCO DA GAMA
Facundo Colidio, Alan Lescano, Santiago Sosa y Claudio Spinelli.
VITORIA
Emanuel Brítez, Emmanuel Martínez, Tomás Pochettino y Diego Tarzia.
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