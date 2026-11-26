Este fin de semana continúa la Fórmula 1 (F1) 2026 con el Gran Premio (GP) de Qatar, que se llevará a cabo en circuito de Lusail. Es la penúltima fecha del año ya que después de esta jornada únicamente restará disputarse el GP de Abu Dhabi. Andrea Kimi Antonelli ya ganó el Campeonato de Pilotos y Mercedes se consagró en el de Constructores, por lo que únicamente habrá modificaciones en el resto de ambas tablas.

Este trazado qatarí es rápido, con predominio de curvas de media y alta velocidad. Tiene una recta principal extensa ideal para aprovechar al máximo la batería y realizar adelantamientos, pero las constantes cargas laterales en las curvas someten a los neumáticos a un desgaste considerable. Por este motivo, el equilibrio aerodinámico y la gestión de la energía serán fundamentales.

El Circuito de Lusail será la sede del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2026 Mark Thompson - Getty Images Europe

En 2025, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria por cuarta vez con 7.995s de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren). El piloto con más victorias, con tres, es justamente Verstappen (2023, 2024 y 2025). El único piloto que también logró festejar en Qatar fue el británico Lewis Hamilton en 2021, el año debut de este Gran Premio, cuando formaba parte de la escudería Mercedes.

En esta carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará emular o incluso mejorar lo hecho el fin de semana pasado en Las Vegas, cuando finalizó 6°.

Cronograma del GP de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30

Práctica Libre 2: 14

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).

El neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas el fin de semana pasado RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA