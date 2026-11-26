Este miércoles finalizaron los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y ya se definieron los ocho clasificados a cuartos: Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River, Instituto, Gimnasia de La Plata y Boca. Todos los detalles del certamen, incluyendo el cuadro de la etapa de eliminación directa y el fixture, están disponible en canchallena.com.

El viernes, el Fortín derrotó a por penales a Belgrano luego de empatar 2 a 2 en los 120’ reglamentarios por los goles de Ronaldo Martínez y Dilan Godoy para el local, y de Ramiro Hernandes y Nicolás Fernández para el Pirata. El sábado, el Guapo eliminó a Defensa y Justicia por 1 a 0 con un tanto de Norberto Briasco y el Rojo venció a Argentinos Juniors por 2 a 1 con un doblete de Maximiliano Meza (Diego Porcel empató transitoriamente para el Bicho).

Barracas Central dio la sorpresa ante Defensa y Justicia y se metió en los cuartos de final

El domingo, en tanto, los primeros dos equipos que pasaron a la ronda de los ocho mejores lo hicieron tras ganar por 3 a 1 como locales. En el primer turno el Canalla dejó en el camino a Gimnasia de Mendoza gracias a las anotaciones de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra (Facundo Lencioni descontó para el Lobo mendocino). Más tarde, el Millonario le ganó a Lanús con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada (Ramiro Carrera puso el 1 a 1 parcial).

Por último, la Gloria derrotó a Huracán por 2 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes gracias a las anotaciones de Álex Luna, quien se retiró lesionado al igual que Jeremías Lázaro, y por Facundo Suárez; mientras que Jordy Caicedo anotó el tanto del Globo. En el local, además, fue expulsado Giuliano Cerato por doble amarilla, por lo que no podrá jugar contra River en cuartos.

El lunes, en tanto, el Lobo necesitó del suplementario para ganarle a Newell’s 4 a 2 en el Bosque. Ignacio Fernández e Ignacio Miramón pusieron en ventaja dos veces al local y Walter Mazzanti empató de penal en ambas ocasiones. En el tiempo extra, Franco Escobar en contra y Matías Melluso marcaron los goles del triunfo para el conjunto platense que terminó el duelo con dos futbolistas más por la expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega.

Gimnasia de La Plata eliminó a Newell's en un partido para el recuerdo y avanzó de ronda Nacho Amiconi / Fotobaires

Este miércoles culminó la primera instancia de eliminación directa con la victoria del xeneize por 2 a 0 frente a Independiente Rivadavia en la Bombonera. Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel convirtieron los tantos del equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, que con este resultado acumula ocho victorias consecutivas entre todas las competencias, con un saldo de 15 goles a favor y apenas dos en contra.

Resultados de los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

Vélez 2 (3) - (1) 2 Belgrano

Sábado 21 de noviembre

Defensa y Justicia 0 - 1 Barracas Central

Argentinos Juniors 1 - 2 Independiente

Domingo 22 de noviembre

Rosario Central 3 - 1 Gimnasia de Mendoza

River 3 - 1 Lanús

Instituto 2 - 1 Huracán

Lunes 23 de noviembre

Gimnasia de La Plata 4-2 Newell’s

Miércoles 25 de noviembre

Boca 2 - 0 Independiente Rivadavia

Boca se hizo fuerte en la Bombonera, estiró su buena racha y eliminó del torneo a Independiente Rivadavia Marcelo Endelli - Getty Images South America

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. La final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata el sábado 12 de diciembre. El campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y, además, al Trofeo de Campeones 2026 frente a Belgrano, que se consagró en el Apertura del primer semestre.