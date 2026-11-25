Carlos Tevez jugará su último partido con la camiseta de Boca Juniors en la Bombonera en lo que será su noche de despedida de la hinchada xeneize. Por eso, miles de fanáticos del “Apache” se encargaron de colapsar el sistema de Fantix Tickets, el sitio web elegido para la venta de entradas del evento que recibió muchas críticas y tuvo demoras de hasta cuatro horas.

El anuncio del inicio de la preventa generó controversia entre los hinchas de Boca Instagram (@adiosapacheoficial)

Este miércoles 25 de noviembre al mediodía se habilitó la Preventa Exclusiva BBVA Mastercard, la cual durará hasta el día siguiente a la medianoche, aunque con un límite de siete mil tickets. Por el lado de la venta general, recién llegará el viernes 27, también a las 12:00, aunque desde la organización advirtieron que esto está sujeto a la disponibilidad de stock, donde cada usuario puede adquirir hasta un máximo de cuatro entradas. Los precios, que se dieron a conocer con la preventa y no incluyen los cargos de servicio, son los siguientes:

Platea Alta: desde $130.000 .

. Platea Media: desde $300.000 .

. Platea Baja: desde $380.000 .

. Torres: desde $300.000 .

. Palcos: desde US$1.023 .

. Generales: desde $130.000.

Tras pocos minutos, varios sectores comenzaron a agotarse Captura Fantix Tickets

Una vez que son recibidas en el mail indicado a la hora de la compra, cada hincha puede transferir su ticket a otra persona, toda una particularidad al compararlo con el sistema del fútbol argentino donde las entradas son intransferibles. Lo que se debe tener en cuenta en este caso es que, una vez aceptada la transacción, no se puede anular.

Si bien el principal interés de quienes asistan al evento será despedir al que muchos consideran como “el último ídolo”, también habrá una calidad de jugadores que llama a cualquier fanático del fútbol a sentarse a ver el partido. Hasta el momento, están confirmadas las presencias de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Rio Ferdinand y Rolando Schiavi.

Entre los invitados confirmados, aparecen Buffon y Ferdinand, dos excompañeros de Tevez en Juventus y Manchester United, respectivamente Instagram (@adiosapacheoficial)

Luego, el propio Tevez reveló su interés por convencer a los siguientes internacionales: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Edwin van der Sar, Nemanja Vidić, Arturo Vidal y Patrice Evra, entre otros. También hay una lista nacional que todavía no fue anunciada, donde algunos nombres son Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna.