En la etapa de grupos del Torneo Clausura, Boca culminó segundo en la zona A, con 33 puntos, detrás del líder Instituto de Córdoba, y se cruza con Independiente Rivadavia, que se clasificó al concluir séptimo en la zona B. En la espera de este encuentro, el xeneize ganó la final de la Copa Sudamericana el sábado pasado por 2-0 ante Atlético Mineiro, de Brasil, y eso implicó una alegría para la lepra mendocina, ya que se aseguró el ingreso a la etapa previa de la Copa Libertadores 2027, dado que el conjunto azul y oro liberó otro cupo por la Tabla Anual en la que fue primero.