Boca vs. Independiente Rivadavia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
El equipo xeneize recibe en la Bombonera al conjunto mendocino en el cotejo que completa los octavos de final
Final del calentamiento
Concluyen los ejercicios previos en la Bombonera. Los equipos volverán al campo de juego para el partido tras la última arenga en el vestuario.
Los 11 de Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia juega en la Bombonera con el siguiente equipo: Gómez Riga; Bonifacio, Villalba, Studer, Elordi; Costa, Ríos; Atencio, Sequeira, Fernández; Arce.
Estos son los titulares para enfrentar a Boca Juniors desde la 21:00.— Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 25, 2026
¡VAMOS LEPRA!💙⚔️ pic.twitter.com/E4LbZrECdh
Un gran recibimiento a Boca
Los jugadores de Boca tuvieron un gran recibimiento al ingresar al calentamiento. Se canta por el título en la Sudamericana en una Bombonera colmada y con clima de fiesta. Para algunos jugadores, sobre todo para Paredes, hubo una ovación especial.
"Y BOCA YA SALIÓ CAMPEÓN..."— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
¡La Bombonera se hace sentir y canta con todo por los títulos obtenidos por el Xeneize!
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Boca, confirmado
Pese a la seguidilla de partidos del equipo y a tener algunos futbolistas con inconvenientes físicos, el Vasco Arruabarrena confirma a la mayoría de los titulares que jugaron la final de la Sudamericana en Barranquilla, Colombia. Así, Boca saldrá esta noche con Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Belmonte, Paredes, Milton Delgado; Villa, Merentiel y Aranda. Sólo sale Ascacíbar, uno de los que arrastra una sobrecarga por un esguince; igualmente estará entre los suplentes.
📋¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026
¡Así formará Boca para recibir a Independiente Rivadavia en La Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/dJRxb8dV62
El Lobo espera en cuartos de final
El ganador del partido de esta noche ya conoce a su rival para los cuartos de final. Será Gimnasia de La Plata, que el lunes pasado superó por 4-2 a Newell’s en la prórroga, tras haber igualado 2-2 en el tiempo reglamentario.
Cómo llegan los equipos
En la etapa de grupos del Torneo Clausura, Boca culminó segundo en la zona A, con 33 puntos, detrás del líder Instituto de Córdoba, y se cruza con Independiente Rivadavia, que se clasificó al concluir séptimo en la zona B. En la espera de este encuentro, el xeneize ganó la final de la Copa Sudamericana el sábado pasado por 2-0 ante Atlético Mineiro, de Brasil, y eso implicó una alegría para la lepra mendocina, ya que se aseguró el ingreso a la etapa previa de la Copa Libertadores 2027, dado que el conjunto azul y oro liberó otro cupo por la Tabla Anual en la que fue primero.
Bienvenidos a la cobertura de Boca - Independiente Rivadavia
Esta noche, desde las 21, Boca recibirá en la Bombonera a Independiente Rivadavia de Mendoza en el último de los ocho partidos de octavos de final. El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina y podrá verse en vivo a través de ESPN Premium. En tanto, desde este espacio, en LA NACION, se dará cobertura minuto a minuto a lo más destacado.