A qué hora es el GP de Brasil de la Fórmula 1 de este domingo 8 de noviembre

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La vigésima carrera de esta temporada se disputa en la tarde argentina de este domingo; Lando Norris, de McLaren, largará en el primer lugar de la parrilla
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Este domingo, desde las 14 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 (F1). La vigésima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.
Es la tercera jornada del calendario americano y Andrea Kimi Antonelli ya se consagró en el Campeonato de Pilotos; mientras que Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores y está muy cerca de la coronación. Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que George Russell (Mercedes) saldrá segundo. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, saldrá 17°.
Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Viernes 6 de noviembre
- Práctica 1: 9°
- Práctica 2: 11°
Sábado 7 de noviembre
- Práctica 3: 14°.
- Clasificación: 17°.
Domingo 8 de noviembre
- 14: Carrera
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el GP de Brasil
El Gran Premio de Brasil se corre este fin de semana en Interlagos, con la carrera programada para este domingo a las 14. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de San Pablo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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