A qué hora es el GP de Brasil de la Fórmula 1 de este domingo 8 de noviembre

Este domingo, desde las 14 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 (F1). La vigésima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Es la tercera jornada del calendario americano y Andrea Kimi Antonelli ya se consagró en el Campeonato de Pilotos; mientras que Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores y está muy cerca de la coronación. Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que George Russell (Mercedes) saldrá segundo. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, saldrá 17°.

Andrea Kimi Antonelli es el flamante campeón de la Fórmula 1 2026; el italiano es el ganador más joven de la historia Moises Castillo - AP

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Práctica 1: 9°

Práctica 2: 11°

Sábado 7 de noviembre

Práctica 3: 14°.

Clasificación: 17°.

Domingo 8 de noviembre

14: Carrera

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil se corre este fin de semana en Interlagos, con la carrera programada para este domingo a las 14. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026