A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 se desarrolla en el circuito de Bakú con un cronograma especial porque la actividad comenzó el jueves y se extenderá hasta el sábado a raíz de que no puede haber actividad el domingo 27 de septiembre, jornada en el que en el país euroasiático se conmemora el Día del Recuerdo en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

En ese contexto, este viernes se desarrolla la clasificación a las 9 (hora argentina), después del tercer y último entrenamiento. La misma se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La qualy define la grilla de partida para la carrera del sábado a las 8, por lo que se trata de una instancia muy importante porque encamina gran parte de la suerte de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto (Alpine) que se ubicó 18° en la primera práctica un 11° en la segunda.

El líder de la tabla de posiciones de pilotos de la F1 2026 es Kimi Antonelli (Mercedes) con 292 puntos, 81 más que su compañero de equipo, George Russell. Lewis Hamilton (Ferrari), está tercero con 191 tantos. El argentino, por su parte, se mantiene 12° con 27 unidades.

En la tabla de constructores sigue mandando Mercedes con 503 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a lo hecho por Russell. Ferrari tiene 358 y McLaren, 306. Alpine se ubica sexto con 68.

Andrea Kimi Antonelli es el piloto que más carreras ganó en la Fórmula 1 2026 y lidera la tabla de posiciones David Davies - PA Wire DPA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine