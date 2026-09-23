Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Azerbaiyán

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) tiene un líder indiscutido: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial por primera vez. Este fin de semana afronta, al igual que el resto de los protagonistas, el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.

El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en ocho carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España) y manda en la tabla de posiciones con 292 puntos, 81 más que su perseguidor más cercano, el británico George Russell, también de Mercedes. Tercero está Lewis Hamilton (Ferrari) con 191 y más atrás aparece Lando Norris con 186.

Andrea Kimi Antonelli y George Russell se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se mantiene en el 12° puesto de la clasificación general con 27 unidades. Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería francesa, marcha décimo con 41.

El trazado azerí es callejero y, así como tiene rectas extensas, posee la curva más estrecha de todo el calendario: la del Castillo. Ahí, en el sector del casco antiguo, la pista se entrelaza con los muros medievales, por lo que la precisión y la concentración de cada piloto resultan imprescindibles. Se extiende por 6.003 kilómetros, tiene 20 curvas y las carreras duran 306 km. y 51 vueltas.

La curva 8 del circuito callejero de Bakú, la del Castillo, es la más estrecha de todo el calendario DAN MULLAN - Formula 1

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1, en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán

*La última carrera, el Gran Premio de España en Madring, la ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y estuvo acompañado en el podio por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren)