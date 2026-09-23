Horarios del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará esta semana con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, correspondiente a la 15ª fecha de un calendario que sufrió las cancelaciones de las pruebas en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente y la primera se reprogramó para principios de octubre en Sepang, Malasia.

El GP tiene la particularidad que se desarrolla entre el jueves y sábado, es decir que arranca y termina un día antes de lo habitual. Se debe a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en el país asiático, jornada de luto nacional en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. El Gobierno nacional solicitó modificar el cronograma para evitar eventos deportivos y celebraciones durante el día de conmemoración.

La carrera del GP de Azerbaiyán será el sábado 26 de septiembre AP Photo/Darko Bandic - AP

En ese contexto, el primer día de actividad será el 24 de septiembre con los dos entrenamientos iniciales mientras que el viernes 25 tendrá lugar el último entrenamiento a las 5.30 (hora argentina) y la clasificación a las 9. Allí, los pilotos se ordenarán para la final del sábado a las 8.

Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por TV únicamente a trevés de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Días y horarios del GP de Azerbaiyán

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Jueves 24 de septiembre

5.30: Práctica 1.

9: Práctica 2.

Viernes 25 de septiembre

5.30: Práctica 3.

9: Clasificación.

Sábado 26 de septiembre

8: Carrera.

Racing on Saturday in Baku 😮‍💨



Tune in on 26th September for the Azerbaijan Grand Prix 🇦🇿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/zdbE0XOnkF — Formula 1 (@F1) September 19, 2026

El líder de la F1 2026 es Kimi Antonelli (Mercedes) con 292 puntos, 81 más que su compañero de equipo, George Russell. Lewis Hamilton (Ferrari), está tercero con 191 tantos. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se mantiene 12° con 27 unidades, a solo cuatro de Arvid Lindblad (Racing Bulls).

En la tabla de constructores sigue mandando Mercedes con 503 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a lo hecho por Russell. Ferrari tiene 358 y McLaren, 306. Alpine se ubica sexto con 68.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine