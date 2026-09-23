A qué hora es la qualy del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 tendrá lugar en el circuito de Bakú con un cronograma especial a raíz de que no puede haber actividad el domingo 27 de septiembre, jornada en el que en el país euroasiático se conmemora el Día del Recuerdo en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

En ese contexto, el cronograma habitual se adelantó un día y la qualy se realizará el viernes, un día antes de lo previsto, a las 9 (hora argentina). La misma se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El italiano Kimi Antonelli es el líder de la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 Bernat Armangue - AP

La clasificación será luego de los tres entrenamientos -dos el jueves y otro el viernes- y definirá la grilla de partida para la carrera del sábado a las 8, por lo que se trata de una instancia muy importante porque definirá gran parte de la suerte de los 22 pilotos de las 11 escuderías.

El líder de la F1 2026 es Kimi Antonelli (Mercedes) con 292 puntos, 81 más que su compañero de equipo, George Russell. Lewis Hamilton (Ferrari), está tercero con 191 tantos. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se mantiene 12° con 27 unidades, a solo cuatro de Arvid Lindblad (Racing Bulls).

En la tabla de constructores sigue mandando Mercedes con 503 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a lo hecho por Russell. Ferrari tiene 358 y McLaren, 306. Alpine se ubica sexto con 68.

El Gran Premio de Azerbaiyán será el primero de una seguidilla de tres fines de semana seguidos con actividad en la F1 Darko Bandic - AP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026