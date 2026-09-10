A qué hora es la qualy del GP de España 2026 de este sábado 5 de septiembre

La Fórmula 1 visitará este fin de semana un nuevo circuito y es el de Madrid, donde se disputará entre el viernes y domingo el Gran Premio de España. La competencia se unió al calendario en 2026 con un trazado semiurbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas y el vínculo con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) es hasta, al menos, 2035.

La clasificación se realizará el sábado, luego de los tres entrenamientos, a las 11 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Será la primera instancia de competencia y los 22 pilotos de las 11 escuderías intentarán hacer el mejor tiempo posible para ubicarse en la grilla de partida de la carrera del domingo a las 10.

Andrea Kimi Antonelli es el líder del campeonato y el piloto que más carreras ganó en el año Luca Bruno - AP

El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italian o llegó a las 267 unidades con su victoria en Monza y le sacó aun más ventaja a su compañero de equipo, George Russell, su escolta con 201. Lewis Hamilton (Ferrari) tiene 191 unidades y el último campeón, Lando Norris (McLaren), 171. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, acumula 21 tantos y figura 12° en la que es su mejor temporada en el Gran Circo.

En la tabla de constructores, Mercedes domina con 468 puntos gracias a lo hecho por Antonelli y Russelll contra los 346 que tiene Ferrari producto de las actuaciones de Hamilton y, en menor medida, Charle Leclerc. Alpine, en tanto, está sexto con 62. Los otros 41 puntos los cosechó Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026