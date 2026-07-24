A qué hora es la qualy del GP de Hungría de la Fórmula 1 2026

Este sábado, a partir de las 11 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio (GP) de Hungría de la Fórmula (F1) 1 2026. El evento, al igual que la última práctica, programada para las 7.30, y la carrera del domingo a las 10, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

La actividad en Hungaroring comenzó este viernes con los dos primeros entrenamientos libres. En el que le subió el telón a un nuevo fin de semana con la FP1 fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue el más rápido con un tiempo de 1:19.075, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y de Lewis Hamilton (Ferrari). En la FP2, en tanto, el más veloz fue Hamilton con una vuelta de 1:18.729, mientras que Leclerc y Lando Norris (McLaren) nuevamente completaron el podio.

Ferrari es el principal candidato a ganar el Gran Premio de Hungría 2026, con Hamilton o Leclerc Darko Vojinovic - AP

Franco Colapinto, uno de los dos representantes de Alpine, no participó del primer entrenamiento libre porque le cedió su butaca al piloto de reserva estonio Paul Aron, algo que debe hacer dos veces a lo largo de la temporada según indica el reglamento. Luego, en el segundo ensayo, tuvo un accidente que lo obligó a abandonar después de haber realizado apenas 11 giros. Este percance motivó la aparición de una bandera roja que interrumpió la actividad en pista durante varios minutos.

Despiste De Colapinto En Hungría

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: No participó.

No participó. Práctica libre 2: 21°.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

07.30. Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Hungría

El Gran Premio de Hungría se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, con la clasificación programada para este sábado a las 11 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 10. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Lewis Hamilton (Ferrari) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Hungría 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75. Luego aparece el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 2.80, y más atrás se ubica el líder de la tabla de posiciones del campeonato de pilotos, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 4.50.