La Fórmula 1 y una imagen insólita en Hungaroring: a cinco años de la vez que Hamilton largó... solo

El campeonato de Fórmula 1 de 2021 estaba ardiente luego de las diez primeras carreras. Faltaban todavía 12 para definir al ganador. Lewis Hamilton ya había emparejado la línea de Michael Schumacher como máximos vencedores, con 7 títulos. Pero el británico estaba embalado con el Mercedes: de ese total, seis de ellos los había conquistado entre 2014 y 2020. ¿Quién sería capaz de quebrar esa serie prácticamente imparable?

Esa temporada, Max Verstappen contaba con un Red Bull formidable y había demostrado que estaba para disputar el campeonato. Acababa de correrse el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, con un polémico accidente en la primera vuelta que le costó una penalización de 10 segundos a Hamilton y que terminó con Verstappen pegándose un duro golpe en la curva de Copse, quedando fuera de combate. En un primer momento hasta se especulaba con lesiones serias, pero no, afortunadamente: sí estuvo internado en observación. Lo que sí brotó de forma instantánea fue un clima enrarecido. Caliente.

Esteban Ocon celebra su victoria en el GP de Hungría 2021 con Alpine; Hamilton llegó tercero después de estar último, y finalmente quedó segundo, por descalificación de Vettel Florion Goga - Pool Reuters

Tanto como la marcha del campeonato en sí. Cinco victorias para cada uno, tres segundos puestos para ambos. Pero Verstappen estaba al frente por escaso margen en el Campeonato Mundial de Constructores: 179 contra 172 puntos. Y así llegaron hasta el último fin de semana de julio al circuito de Hungaroring, para rivalizar en el Gran Premio de Hungría. Sí, el mismo en el que se correrá este fin de semana y donde hace exactamente cinco años se produjo uno de los hechos más curiosos de la categoría en los últimos tiempos…

¿Qué pasó en la largada?

Fue, el domingo 1° de agosto, el día en que Hamilton largó completamente solo. Podríamos decir que fue la imagen más insólita de la Fórmula 1 moderna

Porque hay escenas que quedan grabadas para siempre. Algunas por una maniobra brillante, como lo fue la de Franco Colapinto el pasado fin de semana en Spa Francorchamps, cuando aprovechó la puja entre su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, y el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls; otras, en cambio, por un accidente espectacular. Pero pocas tan surrealistas como la de Hungaroring 2021.

Lewis Hamilton tuvo una recuperación increíble en ese GP de Hungría 2021 Darko Bandic - AP

Allí estaba, absolutamente solo, el Mercedes de Hamilton, en el medio de la recta principal. Al apagarse el semáforo, el inglés aceleró. Sí, solo. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Dónde estaban los otros competidores? Fue, por cierto, una postal inédita. Un único Mercedes ocupando la primera fila del Hungaroring mientras los otros 14 autos esperaban en la salida de boxes. Una largada que parecía un error de edición, pero que fue absolutamente real.

Todo comenzó con una caótica primera salida bajo la lluvia. Valtteri Bottas (Mercedes) bloqueó sus frenos en la curva 1 y provocó un accidente múltiple que eliminó, entre otros, a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) y al propio Bottas. La bandera roja fue inevitable. Todos los pilotos habían calzado neumáticos intermedios para piso mojado.

Fernando Alonso, con el Alpine, contuvo a Hamilton durante diez vueltas y fue clave para la victoria de Ocon Lars Baron - Getty Images Europe

Durante la interrupción, la lluvia cesó y el asfalto comenzó a secarse rápidamente. Cuando llegó el momento de reanudar la carrera, casi todos los equipos entendieron que los neumáticos intermedios ya no eran la mejor opción y llamaron a sus pilotos para montar las gomas lisas antes de la vuelta de formación. Todos... menos Mercedes.

Porque el equipo comandado por Toto Wolff decidió mantener a Hamilton con los neumáticos intermedios. Como el reglamento obliga a los autos que entran a boxes durante la vuelta de formación a largar desde el pit lane, el siete veces campeón del mundo quedó como el único monoplaza detenido en la parrilla de partida. Hoy, cinco años después, diríamos: “No puede ser. Es una imagen hecha con IA”. Pero era bien real.

Se apagaron las cinco luces rojas. Hamilton aceleró, mientras los otros autos estaban en el corredor de salida de los boxes. Y durante unos segundos fue el único piloto compitiendo sobre la recta principal del Hungaroring. Una imagen tan insólita como histórica, que nunca antes se había visto en la Fórmula 1.

Largando...solo

La largada en solitario de Lewis Hamilton en Hungaroring

La escena duró apenas una vuelta. Mercedes comprendió enseguida que había cometido un grave error estratégico y llamó a Hamilton a boxes para colocar también los neumáticos slick. La detención, al estar todos los autos juntos, lo hizo caer hasta el último lugar de los pilotos que seguían en carrera. ¡Lo que era la cabeza de Hamilton en ese momento! Si bien es cierto que se trataba de la 11ª competencia de un total de 22, el campeonato estaba disputadísimo y su pelea con Verstappen era encarnizada. ¿Cómo cometer un error de esa naturaleza?

“Le estaba diciendo al equipo cómo estaba la pista, ellos pensaban que la lluvia iba a volver, y de repente vi a todos entrar al pit lane. Una locura”, declaró esa vez Lewis.

Pero lo que parecía una carrera perdida terminó convirtiéndose en una extraordinaria recuperación del heptacampeón, que tenía un auto extraordinario. Hamilton adelantó rival tras rival hasta cruzar la meta tercero, detrás del francés Esteban Ocon y del alemán Sebastian Vettel. Horas más tarde, Vettel fue descalificado por una infracción técnica relacionada con la cantidad mínima de combustible, por lo que el británico heredó el segundo puesto. Mejor, imposible.

Hamilton luchando en la pista con Verstappen, que fue noveno en esa carrera de Hungría. Ambos pelearon el campeonato 2021 hasta la última vuelta en Abu Dhabi y festejó Max Darko Bandic - AP

Mientras tanto, para Ocon fue la primera victoria de su carrera y Alpine (¡sí, Alpine!) celebró uno de los triunfos más inesperados de los últimos años, ayudado también por la memorable defensa de Fernando Alonso sobre Hamilton durante más de diez vueltas que lo demoró para poder avanzar. El campeón, finalmente, resultaría Verstappen, luego de aquella inolvidable última vuelta en Abu Dhabi, para ganar el título. El primero de sus cuatro títulos mundiales consecutivos. Hamilton no volvería a ser campeón.

Pasaron cinco años. La Fórmula 1 vuelve a Hungaroring. Cuando se recuerda aquel Gran Premio de Hungría, las imágenes que brotan naturalmente no son ni la de Ocon celebrando en el podio ni la del accidente de Bottas. Es esa imagen imposible: Hamilton esperando la largada completamente solo, con toda la parrilla observándolo desde la salida de boxes. Una fotografía que resumió en pocos segundos lo impredecible que puede ser la Fórmula 1.