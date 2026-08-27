Franco Colapinto y la escudería Alpine anunciaron este jueves que renovaron el contrato y continuarán juntos en 2027 en la Fórmula 1. “¡Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con ellos!”, escribió el argentino en su cuenta de Instagram. La noticia llegó en la previa del Gran Premio de Italia.

“¡¡¡¡Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!! Esto recién empieza. Todavía queda Argentina para ratooooo 2027, vamos con todo", se explayó el joven piloto de 23 años.

Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para 2027. @francolapinto

Casi al mismo tiempo, la escudería francesa Alpine subió dos posteos en sus redes sociales. En uno de ellos, anunció que Colapinto completa la alineación para 2027. Así, el equipo confirmó que mantendrá sin cambios su formación de pilotos para el próximo año, por lo que el bonaerense continuará como compañero del francés Pierre Gasly.

Continuing the journey ✍️@francolapinto completes our line-up for 2027 💙 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

De manera más relajada, el equipo publicó un simpático video en el que se lo ve al argentino sentado en una oficina junto al empresario italiano Flavio Briatore y Gasly. “Reunión en progreso”, dice primero un cartel escrito en inglés. Luego, en medio de ese encuentro, un asistente del equipo ingresa y deja como regalo un cuadro en el que estaban pintados los rostros de ellos tres. “Es una imagen de 2026 y los quiero en 2027″, dice el asesor ejecutivo de la escudería.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

“Pierre, sabes que estarás en ese cuadro de 2027”, le dijo Briatorie al primer piloto de la escudería en un intento de cortometraje. “¿Y yo?”, le retrucó Colapinto. “¿Querés estar en 2027?”, le contestó el empresario, mirándolo a los ojos. El argentino no lo dudó: “Sí, por favor”.

Our Team for 2027. pic.twitter.com/PnDr2evLSt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre. Para mí, tener continuidad es muy importante”, marcó Briatore en el anuncio oficial. “Vimos a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que yo ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, sumó el italiano.

Franco Colapinto selló su vínculo con Alpine para 2027

Por su parte, Colapinto expresó su satisfacción por la renovación y remarcó que se siente “muy feliz y muy cómodo” dentro de la estructura con sede en Enstone. “Logramos progresos significativos este año en comparación con el anterior. Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y mejorar el auto”, agregó el argentino, que también agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la escudería.

Franco Colapinto selló su vínculo con Alpine para 2027 Tom Baigent

La confirmación se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, donde Colapinto contará con el paquete de actualizaciones que Alpine estrenó anticipadamente en el auto de Gasly durante la competencia disputada el fin de semana pasado en Zandvoort.

Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para 2027. Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Colapinto arribó a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025 y luego ocupó una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan. El argentino fue ratificado para 2026 y logró una marcada evolución durante el campeonato, en el que sumó 19 puntos en seis Grandes Premios y colaboró para que la escudería alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

La alegría del padre de Colapinto

“Estamos felices”, fueron las primeras palabras que dijo Aníbal Colapinto, el papá de una de las figuras de Alpine, ante la noticia que revolucionó a la Fórmula 1 a primera hora de este jueves. “Creo que Franco viene haciendo las cosas bien, paso a paso. Es una hermandad con el auto donde cada uno saca el mayor provecho posible del otro. Este año son 22 pilotos y uno de ellos es argentino. Tenemos que estar todos contentos, un argentino en la máxima categoría”, destacó el hombre.

La alegría del padre de Colapinto ante la noticia de que Franco renovó el contrato con Alpine. @WilliamsRacing

En diálogo con TN, el padre de Colapinto tuvo palabras de agradecimiento para con la escudería y con los fanáticos. Sobre Briatore dijo: “Es un crack; sabemos todo lo que logró; sacó dos campeonatos”, en alusión a las victorias del piloto español Fernando Alonso con Renault en 2005 y 2006.