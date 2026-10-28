Alpine confirmó al italiano Gabriele Minì como reemplazante de Colapinto en la FP1 del Gran Premio de México de Fórmula 1

Se acerca otro fin de semana de acción para la Fórmula 1 con su escala en México y se confirmó que Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre de este viernes, como parte del cumplimiento de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos. Según confirmó la escudería Alpine, su reemplazante será el italiano Gabriele Minì, que estará a bordo del A526 durante el primer entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El cambio anunciado por la escudería francesa le permitirá al italiano tener su estreno oficial en un fin de semana de la máxima categoría. El joven de 21 años integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente ocupa el cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 2, en el que suma dos victorias y siete podios. Aunque todavía no participó de una práctica libre del Gran Circo, ya tuvo contacto con estos vehículos mediante ensayos privados abordo del A525 de la temporada pasada.

Getting his first taste of the current era of Formula One 🏎️@MiniGabriele will be driving in FP1 this week at the #MexicoGP as part of his Alpine Academy programme. pic.twitter.com/MsFiz0gwkF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026

Tras anunciarse su participación, Minì habló acerca de su emoción por esta posibilidad que le brindará Alpine: “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí”, dijo el italiano en la cuenta oficial del equipo francés.

El piloto también habló acerca del trabajo que realizó en Enstone, la sede central de la escudería, para llegar en condiciones a su debut: “Quiero agradecerles a Flavio (Briatore), Steve (Nielsen) y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible”.

Y finalizó: “Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en la pista y aportarle datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco puedan terminar sumando puntos”.

Franco Colapinto, bajo el sol mexicano, en su llegada al circuito Hermanos Rodríguez @AlpineF1Team

Frente a este escenario, Colapinto, que reaparecerá en la práctica libres del viernes por la tarde, dijo: “Tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”.

Y agregó: “Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin después de que el coche sufriera daños en el incidente con Arvid. Habíamos progresado razonablemente teniendo en cuenta que largamos desde atrás y con los neumáticos duros, pero ahora estamos completamente enfocados en Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo”.