La respuesta de Franco Colapinto al periodista británico que dijo que fue penalizado “por ser argentino”

Franco Colapinto respondió a los dichos del periodista británico Jeremy Clarkson, quien aseguró que la penalización de 10 puestos que el piloto recibió en la antesala del Gran Premio de Estados Unidos -por el cuarto cambio de unidad de control del monoplaza, cuando solo se permiten tres- se debió a que era argentino.

Finalizada la carrera, que concluyó en DNF para el pilarense, fue consultado en conferencia de prensa por las declaraciones del expresentador de Top Gear. ”No tiene nada que ver con el equipo. Concedió una entrevista por su cuenta. Creo que siempre fue un poco bromista. No lo conozco bien, pero me lo contaron", sostuvo.

Y completó, según el medio especializado Motorsports: “No vi gran parte de lo que dijo, pero escuché que Jamie [Campbell-Walter, el representante de Colapinto] publicó algo en las redes sociales. Supongo que lo mejor es centrarnos en nosotros mismos. Intento mejorar la situación, por supuesto, aunque para ello se necesita la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Ya veremos cómo acabamos, pero sí, no es lo mejor, supongo”.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, en Austin, Texas RONALDO SCHEMIDT - AFP

Clarkson había sido invitado por Alpine para ver el GP de EE.UU. Durante una entrevista con Sky Sports F1, le preguntaron por las posibilidades del equipo en Austin y respondió: “Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso. Pero bueno...”.

Ante la repercusión de sus palabras, la misma escudería francesa -que lidera Flavio Briatore- difundió un comunicado en el que se desmarcó de la postura del periodista. “Desde el equipo somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado en una reciente entrevista televisiva en Austin”, señaló la escudería.

Sin mencionar a Clarkson, enfatizó en que esa opinión no se corresponde con los valores de “amabilidad y respeto”. Luego, cerró con un mensaje para el argentino: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

Un periodista británico apuntó contra Colapinto y dijo que fue penalizado “por ser argentino”

Un fin de semana para el olvido

El domingo, Colapinto sumó su cuarto retiro en las últimas cinco carreras. En esta oportunidad, la clave de su salida de la competencia se dio por un toque con Arvid Lindblad en la vuelta 37°, en una maniobra que no había quedado demasiado clara, pero que con un video fue esclarecida.

El desenlace para el argentino en la prueba de Austin comenzó a gestarse en el giro 25, cuando el joven de 23 años se defendía del piloto inglés que había colocado neumáticos nuevos y quería aprovechar que el de Alpine todavía no había parado en los boxes para cambiar sus compuestos.

En la vuelta siguiente, Colapinto se encontró con Pierre Gasly, que estaba saliendo de boxes. Y al llegar a la primera curva, el francés dobló por el sector interno, el argentino lo hizo por el medio y Lindblad por el externo. Ahí se produjo el toque, seguido de un trompo.

El desenlace para el argentino en la prueba de Austin comenzó a gestarse en el giro 25, cuando el joven de 23 años se defendía de Arvid Lindblad Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

El Alpine A526 quedó en sentido contrario y detenido por unos segundos. Ante ese retraso, Colapinto perdió su lugar ante Lindblad y también con Esteban Ocon. Y si bien pudo volver a la competencia, el monoplaza sufrió daños significativos en el deflector lateral, lo que le hizo perder entre 15/20 puntos de carga aerodinámica.

Cinco vueltas después del toque con Lindblad, el pilarense ingresó a los boxes para cambiar sus neumáticos duros por los blandos. Regresó a la pista y seis giros más tarde, por problemas en el vehículo, recibió el llamado por radio desde su box y le ordenaron abandonar la carrera.

Horas después, un posteo de Alpine indicó: “Devastador. Un espectáculo que nunca quieres ver durante una carrera. Tras sufrir daños, Franco tuvo que retirarse del GP de los Estados Unidos”.

Por problemas con el vehículo tras el toque con Lindblad, Colapinto recibió el llamado por radio desde su box y le ordenaron abandonar la carrera Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Además de profundizar sobre los dichos de Clarkson, el piloto de Alpine también se refirió a su abandono. “Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro con la penalización se iba a ser más complicado”, subrayó sobre el recargo de diez posiciones para la grilla de partida ante el cambio de unidad de control de electrónica para el fin semana último.

Y concluyó: “Estoy triste por esta carrera. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams, no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas”.