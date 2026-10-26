Joey Logano sobrevivió a un impactante vuelco en Talladega y lanzó una frase que reflejó el susto: “Feliz de estar vivo”

“Simplemente estoy feliz de estar vivo”. Con esa frase, Joey Logano resumió las sensaciones que le quedaron después de protagonizar uno de los accidentes más espectaculares de la temporada de la NASCAR Cup Series. El piloto de Team Penske volcó cuando faltaban apenas cinco vueltas para el final de la carrera en Talladega Superspeedway y terminó deslizándose sobre el techo de su auto en una escena que paralizó a todo el circuito.

La magnitud del incidente en Alabama obligó a detener la competencia con bandera roja. Mientras los servicios de emergencia trabajaban en la pista para asistir a los involucrados, los equipos de rescate se concentraron en devolver el Ford N° 22 a su posición normal y extraer con seguridad al dos veces campeón de la categoría.

Hasta ese momento, Logano luchaba por los puestos de vanguardia. Todo comenzó en el tri-óvalo, donde recibió un contacto que desacomodó su auto. Después de un toque con Carson Hocevar, salió despedido hacia la zona alta del trazado y terminó dado vuelta. Ya invertido, recorrió varios metros deslizándose sobre el asfalto sin que ningún otro competidor impactara contra él.

A look at the incident involving multiple cars on Lap 183.



All drivers involved have exited their vehicles. pic.twitter.com/hsTbAKhfeS — NASCAR (@NASCAR) October 25, 2026

El accidente derivó en una reacción en cadena que dejó un saldo de 15 vehículos dañados. Uno de los golpes más fuertes fue el de Riley Herbst, que primero chocó contra el muro exterior y luego impactó violentamente contra la barrera interior, aparentemente después de quedarse sin frenos. Aunque pudo abandonar el coche por sus propios medios, quedó visiblemente afectado por la violencia del impacto.

La neutralización de la vuelta 183 también atrapó a Carson Hocevar, Austin Cindric, Brad Keselowski, Daniel Suárez, AJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Josh Berry, Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr., Alex Bowman, Connor Zilisch y Shane van Gisbergen, entre otros protagonistas de una de las colisiones múltiples más severas del año.

Una vez revisado por los médicos, Logano observó por primera vez las imágenes del accidente. “Sinceramente todavía no había visto la repetición aunque... supongo que aquí está. Veamos qué pasó aquí. Él está empujando al final aquí. ¿Y después me va a empujar en el tri-óvalo, tal vez? Sí, parece que simplemente recibí un pequeño empujón en el lugar equivocado ahí. Y después ese momento fue muy de Talladega Nights. Es como, ‘oh no, estoy boca abajo, este no es un buen momento’”, relató.

A crazy sequence of events. pic.twitter.com/OMkbDdpJ5S — NASCAR (@NASCAR) October 26, 2026

El piloto también destacó la evolución en materia de seguridad y elogió el trabajo de quienes acudieron al rescate. “No puedo agradecer lo suficiente al equipo de seguridad. Hicieron un trabajo increíble para dar vuelta esa cosa. El coche hizo un gran trabajo. La última vez que volqué, quedó aplastado sobre mi cabeza. Y esta vez, bueno, no vimos que la jaula antivuelco se aplastara en absoluto. Valoro lo que ha hecho NASCAR. Gracias al equipo de seguridad por sacarme de ahí sano y salvo... hubo algunos golpes violentos en este accidente”.

Tras recibir el alta médica, tanto Logano como los demás pilotos involucrados pudieron abandonar el circuito sin consecuencias graves. Herbst reapareció más tarde con una férula en la muñeca izquierda y transmitió tranquilidad sobre su estado: “Sí, estoy bien, gracias. Fue uno grande, pero simplemente gracias a 23XI y Toyota por el apoyo. Ha sido un año con altibajos, por decir lo menos. Así que pensé que teníamos una oportunidad al final. Nos sacaron un poco de posición, pero volvimos y al final simplemente quedamos atrapados en ese accidente en Talladega”. La imagen de Logano deslizándose boca abajo quedó como una de las estampas más impresionantes de la temporada.