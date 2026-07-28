Alpine, de la ilusión a la necesidad de actualizaciones para que la temporada no se convierta en otra pesadilla

Polémico, disruptivo y de manejos absolutistas, Flavio Briatore tuvo la agudeza para observar más allá, aun cuando los resultados favorecían a Alpine. Disfrutó del éxito con Michael Schumacher en 1994 y 1995 y más tarde junto a Fernando Alonso, campeón en 2005 y 2006. El Crashgate, en el Gran Premio de Singapur, en 2008, resultó el episodio más oscuro del italiano en la Fórmula 1, que lo expulsó del Gran Circo tras la carrera en Hungría, en 2009. En 2023, a pesar de asegurar que no retornaría al paddock luego de recibir un indulto y una indemnización de un tribunal francés por la investigación del accidente en el circuito urbano de Marina Bay, asumió como consejero ejecutivo de la escudería con sede en Enstone.

Diecisiete años después de ser expulsado tras la fecha en Hungaroring, se marchó del mismo escenario, distante a 23 kilómetros de Budapest, rodeado de incertidumbre: Alpine dejó de ser el quinto equipo en el Mundial de Constructores y el rendimiento de los autos va en declive. La ilusión de devolverle el brillo a Renault, grupo propietario del porcentaje mayor del paquete accionario de Alpine, necesita una rápida respuesta técnica y aerodinámica para que la segunda parte del año no se convierta en una nueva pesadilla.

Flavio Briatore, preocupado por un Alpine que no evoluciona ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En el glamour del Gran Premio de Mónaco, donde el equipo rescató la mejor cosecha de puntos con el tercer puesto de Pierre Gasly y cuando mirar al frente era la meta, Briatore dio un aviso. “La mejora que nos falta es más en el coche. Ese es el problema que tenemos, el coche. Necesitamos mejoras”, apuntó el italiano, de 76 años.

No falló en el diagnóstico. En las siguientes cinco pruebas, Alpine juntó 11 unidades –siete de Gasly y cuatro de Franco Colapinto- y fue superado por Racing Bulls en el campeonato. La escuadra de Faenza, subsidiaria de Red Bull Racing, sumó 31 puntos y, a diferencia de Alpine, su curva de desempeño es ascendente. El debutante Audi también enseñó una mejora -logró puntos en las tres últimas carreras- y en la reciente cita en Hungría, Aston Martin, con 16 actualizaciones, dio un salto cualitativo y sus dos pilotos –Alonso y Lance Stroll- finalizaron delante de Colapinto.

Último entre los constructores en 2025, donde apenas comenzada la temporada abandonó el desarrollo del auto y se enfocó en el nuevo reglamento técnico -los motores los provee Mercedes-,Alpine también contó en ese tiempo con el empujón de ser el equipo con mayor cantidad de horas de trabajo en el túnel de viento y de tareas de dinámica de fluidos computacional. El inicio del calendario impulsaba a esperanzarse frente a rivales que todavía estaban en una etapa de desarrollo y experimentación.

Franco Colapinto camina junto al director de carrera de Alpine, Dave Greenwood, y a Flavio Briatore, el consejero ejecutivo de la escudería; en el Gran Premio de Mónaco, el italiano observó que el auto necesitaba mejoras para mantener la competitividad NurPhoto - NurPhoto

Sin embargo, la evolución del diseño en 11 fechas de Racing Bulls contrasta con la de Alpine, que no mostró un avance ni modificaciones sustanciales en la zona trasera del coche: Hungría visibilizó la problemática con la temperatura de los neumáticos y su alta degradación en los autos de Gasly y de Colapinto, que se tradujo en pérdida de tracción. “Terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante, sobre todo porque perdimos la quinta posición entre los constructores. No estuvimos a la altura últimamente”, señaló Briatore, tras el 12° puesto de Gasly y el 15° de Colapinto.

En la carrera de actualizaciones, Racing Bulls lleva la delantera. Un fondo revisado, de los elementos más delicados en los que intervenir, y con un paquete que permite tener más carga aerodinámica en las curvas -además de poseer un motor destacado-, Liam Lawson y el rookie Arvid Lindblad logran ser competitivos en circuitos con características muy diferentes: el neozelandés sumó puntos en seis de las últimas siete carreras, mientras que el joven británico lo hizo en las siete pruebas. Alpine sigue sin encontrar equilibrio en las curvas de alta velocidad, y para lograr estabilidad otorga concesiones.

Arvid Lindblad marcha delante de Franco Colapinto y Pierre Gasly; Racing Bulls le arrebató el quinto casillero a Alpine entre los constructores y enseña una curva de evolución ascendente Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

“Nos faltó ritmo para competir con los Racing Bulls o con los Audi. Contábamos con juegos de neumáticos nuevos, pero, aun así, no significó una gran diferencia. Esta es la realidad, no podemos negarla y solo se solucionará con mejoras. Con ritmo se puede lograr resultados, pero las sensaciones al volante no son buenas y el rendimiento lo refleja”, apuntó Gasly, que manifestó que solo las piezas que se desarrollan en Enstone devolverán al modelo A526 a la batalla.

“Esperemos que nos aporten rendimiento. Otros equipos lo hicieron y tenemos que seguir su ejemplo. Es importante lograr esas mejoras cuanto antes, de lo contrario resultará muy difícil recuperar el quinto puesto en el campeonato”, agregó el piloto francés.

Franco Colapinto y Pierre Gasly apuntaron a la necesidad de las actualizaciones para el modelo A526; la Fórmula 1 entró en receso y la actividad retornará el fin de semana del 23 de agosto en Zandvoort, Países bajos CHANDAN KHANNA - AFP

El magro rendimiento en Hungría provocó que Colapinto proyectara que, por el comportamiento, el auto podría tener un daño. “Tal vez, no lo sé. Algo pasó, éramos muy lentos y el balance y el nivel de agarre que tenía era extraño. Tenemos que analizar y entender qué ocurrió”, relató el argentino, que no esquivó el planteamiento sobre los desarrollos que evidenciaron los rivales: “Aston Martin se vio realmente muy fuerte en las curvas, son mucho más rápidos que nosotros”, apuntó sobre el avance de los coches que diseña el ingeniero Adrian Newey, que después de un inicio paupérrimo en Hungría dieron señales de recuperación.

Para el retorno en Zandvoort, en los Países Bajos, del 21 al 23 de agosto, Honda presentaría un desarrollo del motor, lo que demandará a Alpine a mejorar para no quedar relegado a los últimos casilleros, emparejado con Haas y apenas con Williams y Cadillac detrás.

Las actualizaciones en el piso y el tren trasero, dos factores que necesita revisar Alpine para regresar a la batalla Darko Bandic - AP

Un mes y medio atrás, en medio de las celebraciones por el podio, Briatore apuntó cuál era el paso que tenía que dar Alpine. El consejero ejecutivo, la voz de mando en la estructura, por experiencia sabe que solo los pilotos con estrella son capaces de rescatar rendimiento de una herramienta sin potencial.

“El coche es lo más importante ahora. El piloto marca la diferencia solo si es alguien como [Max] Verstappen, que lo exprime al máximo. Si hay un déficit de siete u ocho décimas o un segundo, ningún piloto puede compensar eso”, relataba, rodeado de yates y la suntuosidad del Principado. Desde esa carrera, Alpine dejó de clasificarse para la Q3 -los diez mejores de la grilla-, y en las tres últimas pruebas, en Silverstone, Spa-Francorchamps y Hungaroring, los autos estuvieron a más de un segundo del poleman y en carrera fueron doblados en Hungría, Colapinto finalizó a 26 segundos de Lindblad en Bélgica y en Gran Bretaña todos finalizaron apretados, porque la bandera a cuadros cayó con régimen de Auto de Seguridad.

Briatore y los pilotos hablaron, ahora es el turno de que en Enstone y bajo el mando del ingeniero francés David Sánchez, director técnico ejecutivo, Alpine desarrolle las piezas que posibiliten recuperar el terreno en la pulseada por ser el quinto equipo de la Fórmula 1.