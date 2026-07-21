Alpine reemplazará a Colapinto con un piloto de reserva en la primera práctica del GP de Hungría

La escudería Alpine anunció que el piloto estonio Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica de ensayos del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que se realizará este viernes.

“El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, explicó la escudería francesa en un comunicado. De esta forma, Colapinto no estará en el primer ensayo del viernes, que se desarrollará a las 8:30 (hora de Argentina).

De todos modos, la reaparición del piloto de Pilar se producirá solo unos horas después, a las 12, para la segunda práctica. La clasificación será el sábado a las 11 y la carrera el domingo a las 10 de la Argentina.

Franco Colapinto por delante de Pierre Gasly (Photo by Clive Mason/Getty Images) Clive Mason - Getty Images Europe

Cabe resaltar que por reglamento de la Fórmula 1 los pilotos rookies deben completar cuatro entrenamientos a lo largo de la temporada, por lo que reemplaza en dos ocasiones a cada uno de los titulares de cada escudería.

“Tengo muchas ganas de tomar el volante del A526 para mi primera sesión de pruebas libres con el equipo esta temporada. He pilotado el coche en nuestro simulador de Enstone durante todo el año, y será muy valioso salir a la pista y experimentar por mí mismo las sensaciones reales. Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en las tres sesiones de Libres 1 que tuve con el equipo, y mi objetivo es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana”, destacó Aron.

Colapinto llega al circuito húngaro en buena forma, después de haber sumado un punto en Spa Francorchamps, en el que se lució con un doble sobrepaso sobre su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson (Racing Bull) que le permitió terminar entre los 10 primeros de la competencia.

La carrera en el Hungaroring será la última antes del receso de verano de la Fórmula 1. Después del GP de Hungría, la categoría tomará un descanso de cuatro semanas para reiniciar el calendario del 21 al 23 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, en el trazado Zandvoort.