Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de España

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Mercedes tiene el mejor auto de este 2026 y lo demuestra fecha a fecha; Franco Colapinto ya sumó 21 puntos con Alpine en lo que va de la temporada
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) tiene un líder indiscutido: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial por primera vez. Este fin de semana afronta, al igual que el resto de los protagonistas, el Gran Premio de España, que tendrá su estreno en Madrid.
El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en siete carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica e Italia) y manda en la tabla de posiciones con 267 puntos, 66 más que su perseguidor más cercano, el británico George Russell, también de Mercedes. Tercero está Lewis Hamilton (Ferrari) con 191 y más atrás aparece Lando Norris con 171.
- El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se mantiene en el 12° puesto de la clasificación general con 21 unidades. Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería francesa, marcha décimo con 41.
El Madring es un trazado combina rectas largas, fuertes frenadas y curvas de alta velocidad. La curva conocida como “la Monumental” posee una inclinación de 24% durante casi 550 metros que exige estabilidad y confianza para no cometer errores. Por este motivo, los 22 protagonistas deben encontrar un equilibrio entre velocidad punta, carga aerodinámica y tracción para conseguir el mejor rendimiento posible.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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