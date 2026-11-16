Así quedó la tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC, tras el triunfo de Matías Rossi en Río Cuarto

Matías Rossi (Toyota) se quedó este domingo con la penúltima final de la temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) que se realizó en Río Cuarto, Córdoba, y, a falta de una jornada para concluir el certamen, se terminó de conformar la tabla de posiciones de la Copa de Oro con Julián Santero (BMW) en la cima.

El piloto de Del Viso se impuso acompañado en el podio de Agustín Canapino (Chevrolet) y Otto Fritzler (Mercedes) y quedó cuarto en la clasificación que se tiene en cuenta para otorgar el título. A esa misma se metió Santero como uno de los tres pilotos de último minuto y gracias a la cosecha de unidades que arrastró se ubica en el primer puesto con 146.

Julián Santero se metió en la Copa de Oro y lidera a falta de una fecha ACTC

El único escolta de Santero es Canapino con 136 tantos mientras que Fritzler acumula 124 y Rossi, 123. Los cuatro, de cara a la última jornada, tienen la victoria obligatoria para ser campeón en caso de terminar el torneo en lo más alto, a diferencia de Jonatan Castellano (Dodge) que está quinto con 110 puntos y solo puede ser campeón si gana.

Más atrás enfilan Facundo Chapur (Torino), Mauricio Lambiris (Ford), Mariano Werner (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Marcos Landa (Chevrolet), José Manuel Urcera (Mercedes Benz), Marco Dianda (Dodge), Ignacio Fain (Torino) y Hernán Palazzo (Toyota).

Tabla de posiciones del TC

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC, tras la carrera en Río Cuarto ACTC

La última fecha del TC será el fin de semana del domingo 6 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se conocerá el campeón de la temporada 2026.

Tabla de campeones del TC

Juan Gálvez - 9

Guillermo Ortelli - 7

Juan María Traverso - 6

Oscar Alfredo Gálvez / Agustín Canapino - 5

Dante Emiliozzi / Héctor Luis Gradassi - 4

Oscar Castellano / Roberto Mouras / Mariano Werner - 3

Oscar Alfredo Gálvez / Eduardo Copello / Rubén Luis Di Palma / Oscar Aventín / Omar Martínez - 2

Eduardo Pedrazzini / Ricardo Risatti / Ángel Lo Valvo / Rodolfo De Alzaga / Juan Bordeu / Carlos Pairetti / Gastón Perkins / Nasif Stéfano / Francisco Espinosa / Antonio Aventín / Jorge Martínez Boero / Oscar Angeletti / Emilio Satriano / Walter Hernández / Eduardo Ramos / Ernesto Bessone / Juan Manuel Silva / Norberto Fontana / Christian Ledesma / Emanuel Moriatis / Mauro Giallombardo / Diego Aventín / Matías Rossi / José Manuel Urcera / Julián Santero - 1

Títulos por marca en el TC