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Ronaldinho volvió al fútbol profesional a los 46 años en Italia y recibió aplausos
El Ravenna venció al Forli por 2-0 por la Serie C; Ronaldinho participó en el primer gol, convertido por Giulio Donati, y Simone Rabbi anotó el segundo
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El brasileño Ronaldinho, ganador de la Copa del Mundo, disputó su primer partido oficial en 11 años a la edad de 46 años, como titular con el Ravenna, equipo de la tercera división italiana, en el derbi que disputó este domingo contra el Forli y que finalizó con el triunfo por 2-0. La capacidad del estadio se había ampliado para la ocasión de 5.000 a 6.800 plazas, pero fueron millones de televidentes nostálgicos los que pudieron asistir al regreso del exjugador del PSG (2001-03), Barcelona (2003-08) y Milan (2008-11), retransmitido por el canal Sky y difundido en todo el mundo por YouTube.
Con la camiseta número 10, la melena con canas recogida en una vincha, los rasgos marcados por los años y la silueta redondeada, el campeón del mundo de 2002 con Brasil y vencedor de la Champions League de 2006 dejó algún destello de su magia. Ronaldinho jugó toda la primera parte y tuvo la satisfacción de participar en la apertura del marcador, al dar el penúltimo pase antes del gol de su compañero Giulio Donati (1-0, a los 36 minutos). Como es lógico, quienes soñaban con volver a ver al prodigioso gambeteador de los años 2000 se habrán sentido decepcionados. Ronaldinho se limitó a hacer circular el balón, la mayoría de las veces a uno o dos toques y, hay que decirlo, a menudo ralentizando el juego de ataque de su equipo. En el descanso, dio una vuelta al campo del Stadio Bruno Benelli, saludando a los aficionados, que se pusieron en pie para aplaudirle.
El Ravenna venció al Forli por 2-0 en este encuentro de la Serie C. Ronaldinho participó en el primer gol, obra de Giulio Donati en el minuto 36, y Simone Rabbi anotó el segundo en el 58.
“Ha sido maravilloso estar aquí, jugando y viviendo los momentos previos al partido en el vestuario”, declaró Ronaldinho a Sky Sport Italia. Afirmó que había disfrutado jugando junto a compañeros que habían crecido viéndole jugar. “Ha sido magnífico ver a tantos jóvenes futbolistas que crecieron viéndome jugar y que hoy se encuentran entrando al campo conmigo”, dijo al abandonar el terreno de juego.
Ronaldinho jugó por última vez como profesional con el Fluminense en septiembre de 2015 y se retiró oficialmente en 2018. El Ravenna, cuyo presidente, Ignazio Cipriani, es amigo del brasileño desde hace mucho tiempo, anunció su fichaje en junio y se había celebrado una presentación oficial a finales de agosto, momento en que Ronaldinho también adquirió una participación en el club. Pero el 10 brasileño no hizo la pretemporada con el equipo y llegó a Italia apenas unos días antes del partido del domingo.
El exdelantero del Milan ganó el Mundial con Brasil en 2002, el Balón de Oro en 2005 y la Champions League con el Barcelona en 2006. Marcó 94 goles en 207 partidos con el Barcelona —donde, en su mejor etapa a nivel de clubes, jugó junto al entonces emergente Lionel Messi— y anotó 33 veces en 97 encuentros con Brasil. Ronaldinho también jugó en equipos brasileños como Gremio, Flamengo y Atlético Mineiro, y en el Querétaro de México.
“Se me pasó demasiado rápido; así ha sido siempre el fútbol para mí”, afirmó. Cuando se le preguntó si volvería a jugar con el Ravenna, Ronaldinho respondió: “Si el presidente me llama, volveré”.
AFP, Reuters y AP
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