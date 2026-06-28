Así quedó la tabla de posiciones de la F1, tras el triunfo de George Russell en el GP de Austria

George Russell se impuso este domingo en el Gran Premio (GP) de Austria de la Fórmula 1 (F1) que se realizó en el circuito de Spilberg, correspondiente a la fecha 10, y le dio un nuevo triunfo a Mercedes, que también tuvo a Kimi Antonelli en el tercer lugar del podio. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que largó 5°, fue una de las figuras del día, apretando hasta el final y concluyendo en el segundo lugar. El argentino Franco Colapinto, en otro fin de semana de sinsabores, concluyó 15°.

La de este domingo fue la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.

HL: F1 GP Austria

Más allá de este resultado, Antonelli sigue en lo más alto de la tabla de posiciones de pilotos, sobre todo por haberse quedado con cinco carreras en lo que va de la temporada.

Así se ubicaron los mejores diez pilotos de este fin de semana en el GP de Austria 2026

Franco Colapinto (Alpine), que tuvo sensaciones cambiantes este fin de semana, largó 16° y finalizó 15° (el sábado vio frustrado su intento en la segunda tanda clasificatoria). Su compañero Pierre Gasly concluyó 11°.

El argentino, que sumó en cuatro de las ocho carreras de la temporada (si bien esta fue la fecha 10, dos no se corrieron por la Guerra de Medio Oriente) acumula 16 puntos con su Alpine.

La tabla de posiciones en el campeonato de pilotos le sigue perteneciendo a Antonelli, el driver italiano de 19 años que lidera con 40 puntos de ventaja sobre George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) está tercero.

Tabla de posiciones en el campeonato de pilotos

Así están las principales posiciones del campeonato de pilotos de la F1, con Franco Colapinto

Tabla de posiciones en el campeonato de constructores

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores de la F1, tras la fecha 10

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).