Incautaron 86 kilos de marihuana en un micro que iba a trasladar al plantel de San Pablo

Un micro que debía recoger al plantel de San Pablo en Bolivia fue incautado por la policía con 86,5 kilos de marihuana. Sin embargo, la delegación nunca llegó a utilizarlo y pudo completar con normalidad sus traslados para el partido ante Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana utilizando otro micro.

La empresa involucrada, Buses Cosmos, negó cualquier responsabilidad por el cargamento y sostuvo, mediante un comunicado, que “toda la responsabilidad recae en los conductores”. También aclaró que el micro incautado no había sido utilizado por el Tricolor paulista y aseguró que el caso fue esclarecido por la policía y que los responsables quedaron detenidos, según informó O Globo.

São Paulo compartió imágenes del estadio en el que este martes se disputó el partido contra Bolívar X São Paulo FC

Buses Cosmos proporcionó un segundo vehículo, que fue el que finalmente trasladó el lunes al plantel desde el aeropuerto hasta el hotel. El martes, el mismo ómnibus llevó a la delegación desde su alojamiento hasta el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra.

Desde allí, el equipo tenía previsto volar hacia La Paz para enfrentar a Bolívar el martes a las 21.30, hora de Brasilia. La directiva había diseñado una logística especial para reducir los efectos de los 3650 metros de altitud de la capital boliviana: permanecer alojada en Santa Cruz y llegar a La Paz apenas unas horas antes del encuentro.

El arribo estaba programado para las 18.20 y la delegación debía dirigirse directamente desde el aeropuerto hasta el estadio. Con esa decisión, San Pablo aceptó exponerse a una advertencia de la Conmebol por no respetar el plazo de llegada establecido en el reglamento.

Finalmente, Bolívar y San Pablo empataron 1-1 en el estadio Hernando Siles por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño, que había organizado su llegada a La Paz para pocas horas antes del encuentro, fue el primero en ponerse en ventaja.

A los 23 minutos del primer tiempo, el defensor central ecuatoriano Robert Arboleda convirtió el gol de São Paulo y estableció el 1-0. Con esa diferencia en el marcador, el equipo visitante se fue al descanso arriba ante el conjunto boliviano.

Bolívar logró alcanzar la igualdad durante la segunda mitad. El encargado de marcar el 1-1 fue Carlos Melgar, quien anotó el único tanto del equipo local. El resultado no volvió a modificarse y ambos conjuntos terminaron repartiendo puntos en una nueva jornada del certamen continental.