Nahuel Guzmán tuvo una noche de furia en Tigres: fue expulsado por empujar al árbitro y arrojó un tacho de basura

Nahuel Patón Guzmán, el arquero argentino de extensa trayectoria en la liga de México, tuvo una noche de furia durante el encuentro entre su equipo, Tigres, y Vancouver Whitecaps, de la MLS, en el estadio Universitario de la UANL (Nuevo León), por la Leagues Cup 2026, que finalizó con triunfo 5-4 por penales para los locales (tras el 1-1 en tiempo regular).

El arquero rosarino, de 40 años, fue uno de los más nerviosos en Tigres tras el empate de Whitecaps a pocos minutos del final. La frustración en los Felinos (por no asegurarse la clasificación para los cuartos de final de la competencia) fue tal que derivó en dos expulsiones. Primero, la del mediocampista Diego Lainez, a dos minutos del final, por protestar un posible penal. Y, luego, en el primer minuto de tiempo extra, quien recibió la tarjeta roja fue Guzmán por una acción insólita.

Nahuel Guzmán, ya expulsado por el árbitro Iván Barton, le pide explicaciones durante el partido de Tigres y Whitecaps Jam Media - Getty Images South America

Guzmán atrapó la pelota en su área y corrió hasta la mitad de la cancha para ejecutar un tiro libre para Tigres. Pero quiso apurarse para patear y empujó al árbitro salvadoreño Iván Barton (uno de los jueces que participó de la última Copa del Mundo). El experimentado jugador argentino, que en su momento actuó en la selección nacional y fue el tercer arquero durante el Mundial de Rusia 2018, corrió hasta el centro del campo para reanudar el juego, pero separó bruscamente con el brazo derecho al árbitro, que no dudó y le mostró la tarjeta roja.

La insólita reacción de Guzmán

¡MOMENTO DE FURIA TOTAL DEL PATÓN! Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, vio la roja sobre el final del partido ante Vancouver por empujar al árbitro. Luego le habló al juez de línea y se retiró del estadio arrojando lo que encontraba camino al vestuario.



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El guardavalla que llegó a Tigres hace más de una década, en 2014, intentó explicarle al árbitro que no lo había visto, que pensó que era un compañero o un rival, sin embargo en uno de los videos se observa bien cómo Guzmán gira su cabeza hacia la derecha y advierte que a su lado estaba el juez.

Desde que llegó a Tigres de México, en 2014, Guzmán fue expulsado en siete oportunidades. Algunas tarjetas rojas fueron por provocar a los hinchas rivales (ante Necaxa, en 2024) y otras por agredir a contrincantes (en la final de la Leagues Cup 2019 le propinó un codazo a Edgar Méndez).

Guzmán, furioso, abandonó el campo de juego pateando y arrojando un tacho de basura y una silla plástica. Fue sustituido por el mexicano Carlos Felipe Rodríguez, que tuvo una actuación muy destacada en los penales y, de cierta manera, salvó a su compañero tras una reacción bochornosa.

La furia de Guzmán tras ser expulsado

¡Drama del ´Patón´en el túnel! 🧤❌



Así salió Nahuel Guzmán del campo tras ser expulsado por empujar al árbitro central en la Leagues Cup 👇



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El entrenador de Tigres, el mexicano Hernán Elizondo, prefirió no opinar sobre lo sucedido: “No hemos platicado con los muchachos. No he visto el video de la expulsión y lo que pasó. No he visto las repeticiones e insisto en no opinar de las decisiones arbitrales”.

Más allá de haber construido una carrera en México destacada por títulos, liderazgo y actuaciones determinantes, Guzmán también protagonizó numerosas acciones controversiales: anoche vivió un partido que, sin dudas, no olvidará y le costará digerir.