PSG y Aston Villa abren la temporada con una final incómoda, sin Dibu Martínez

La temporada europea empezará este miércoles con un trofeo en juego, aunque para Paris Saint-Germain y Aston Villa la Supercopa de la UEFA llegará en un momento complicado: varios de sus futbolistas apenas completaron unos días de trabajo después del Mundial y otros ni siquiera estarán en Salzburgo. Entre ellos, Emiliano Martínez, cuya ausencia confirmó Unai Emery junto con las de Ollie Watkins y Ezri Konsa en conferencia de prensa. Del otro lado, Luis Enrique resumió el escenario con una definición elocuente: “Es una situación surrealista”.

PSG, campeón de la Champions League, y Aston Villa, ganador de la Europa League, se enfrentarán desde las 16 en el Red Bull Arena de Austria, por el primer título oficial de la temporada 2026/27. La final encontrará a dos equipos que todavía administran las consecuencias de un calendario apretado por el Mundial y que deberán competir antes de alcanzar su mejor condición física.

Luis Enrique fue especialmente gráfico al describir la preparación de los parisinos. “Es el primer partido oficial de la temporada, y es importante para nosotros. Espero que podamos hacer como el año pasado, ser competitivos y buscar la Supercopa”, expresó. Pero enseguida expuso las dificultades que rodean al encuentro: “En cuanto a la preparación, es complicado gestionar la cantidad de minutos que podrá jugar cada jugador. Es complicado; intentaremos jugar al mejor nivel. Queremos estar en las mejores condiciones posibles al final de la temporada, no al principio”.

El entrenador de PSG, Luis Enrique, en la conferencia de prensa previa a la final de la Supercopa de la UEFA ante Aston Villa Darko Bandic - Pool AP

La particularidad se profundizó por el regreso escalonado de los internacionales. “No tengo jugadores. Algunos jugadores regresaron este lunes, otros volvieron la semana pasada. Estamos intentando prepararnos de la mejor manera posible. No sé en qué estado de forma estarán mis jugadores”, sostuvo el entrenador español.

En otra de sus respuestas, el DT español llevó todavía más lejos esa descripción. “Vamos a intentar estar al máximo nivel, pero es complicado. Preparamos la temporada de manera inteligente para estar en el mejor nivel al final de la temporada y no al principio. Es una situación surrealista, no tenía jugadores hasta el lunes... en el caso de los internacionales. Lo aceptamos, nos preparamos de la mejor manera, pero es muy difícil saber qué nivel tendrá este partido. Es muy importante para nosotros dar una buena imagen, pero en términos de preparación, no hay nada”, afirmó.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Digne (exAston Villa), Maghnes Akliouche, Fabian Ruiz y Achraf Hakimi se reincorporaron después de sus vacaciones posteriores a la Copa del Mundo y estarán disponibles para comenzar el partido o ingresar desde el banco. De acuerdo con L’Équipe, Luis Enrique deberá administrar sus minutos, mientras Matveï Safonov y Khvitcha Kvaratskhelia aparecen entre los futbolistas con mayores posibilidades de ser titulares.

Unai Emery confirmó que Dibu Martínez no estará disponible para la final Darko Vojinovic - Pool AP

Aston Villa afrontará una dificultad semejante, pero con tres ausencias de peso ya confirmadas. Emery comunicó que Dibu Martínez, Watkins y Konsa no viajaron a Austria después de haber extendido su descanso por la participación mundialista. “No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, explicó el técnico.

El entrenador, español también, reconoció cuánto pueden pesar esas bajas en una definición, aunque estableció un paralelo con la situación del rival. “Por supuesto, si estuvieran aquí quizá tendríamos muchas más posibilidades, pero al mismo tiempo creo que PSG estará en la misma situación que nosotros”, señaló. Y anticipó que completará el equipo incluso con futbolistas jóvenes que participaron de la preparación desde su inicio.

Marco Bizot aparece como su reemplazante en el arco. Tampoco estará Johan Manzambi, lesionado en una rodilla durante el Mundial con Suiza. Los argentinos que sí estarán disponibles son Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho.

Emiliano Martínez estuvo de vacaciones por su ciudad natal, Mar del Plata, y luego por la costa de Portugal, país de origen de su pareja Mandinha X @AVFCOfficial

Las dificultades no modifican, sin embargo, la jerarquía que Emery le concede a PSG, club que dirigió entre 2016 al 2018. El español admitió que el campeón de Europa parte como favorito, pero recuperó el antecedente entre ambos por los cuartos de final de la Champions 2024/25, donde perdió 3-1 en París y luego se impuso 3-2 como local, aunque quedó eliminado por 5-4 en el resultado global.

“Vamos a intentar utilizar el mismo mensaje en el vestuario y preparar el partido con la idea de que ellos se sentirán favoritos, pero si competimos de nuestra mejor manera podemos tener nuestras posibilidades”, sostuvo Emery sobre aquella experiencia.

Emiliano Buendia, goleador de Aston Villa que estuvo cerca de integrar la lista para el Mundial ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Luis Enrique también se refirió a los cambios que atravesó su rival. Aston Villa perdió durante el mercado a Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne, quien regresó a PSG y podría enfrentarse con su antiguo club. “Los vimos en la pretemporada. Se fueron muchos jugadores importantes, por lo que es difícil evaluar en un partido de preparación qué equipo jugará mañana”, afirmó.

La exigencia inmediata convive, en PSG, con una ambición que excede esta Supercopa. Después de dos Champions consecutivas, Luis Enrique planteó incluso la posibilidad de alcanzar una marca reservada hasta ahora para Real Madrid. “Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar a Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Champions League consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel. Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto Real Madrid”, declaró.

Luis Enrique va en busca de su tercera Champions League consecutiva con PSG Armin Durgut - AP

Antes de pensar en ese objetivo, PSG deberá atravesar una final para la cual, según su propio entrenador, casi no hubo preparación. Marquinhos sostuvo que la experiencia reciente contra los villanos funcionará como referencia. “Aston Villa nos ha causado problemas en el pasado. Pero tenemos que olvidar el pasado para ganar mañana. También tenemos que usar el recuerdo de los partidos anteriores como experiencia, incluidos los reveses pasados”, señaló el capitán.

Vitinha coincidió con esa mirada y recordó especialmente la dificultad del último cruce. “Por supuesto que recuerdo ese partido, fue muy duro en el segundo tiempo. Será muy difícil, el entrenador dijo lo mismo. Han pasado muchas cosas en dos años, pero tienen al mismo entrenador, así que seguirá siendo parecido. Somos conscientes de que será difícil y de que es muy difícil llegar a una Supercopa, así que daremos todo para ganar mañana”, expresó.

Así, la primera copa de la temporada llegará antes de que sus protagonistas completen una preparación convencional. Una final europea con un título en juego, pero también con una pregunta que atravesó toda la previa: cuánto podrán ofrecer dos equipos obligados a competir cuando todavía no terminaron de volver.