Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica

Kimi Antonelli (Mercedes) se impuso este domingo en el Gran Premio (GP) de Bélgica de la Fórmula 1 (F1) que se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps y correspondió a la duodécima fecha del calendario y estiró su ventaja en la tabla de posiciones de pilotos por sobre sus perseguidores.

El italiano ganó su sexta carrera en el año acompañado en el podio de de Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) y sumó 25 puntos, con los que llegó a 204 y se alejó de los que están detrás. Su nuevo escolta es Lewis Hamilton (Ferrari), cuarto en el circuito belga, con 159 unidades mientras que George Russell (Mercedes) cayó al tercer puesto con 154 porque abandonó apenas iniciada la competencia.

Quien hizo una gran carrera y volvió a sumar es Franco Colapinto (Alpine). El argentino comenzó undécimo y llegó una posición por delante después de sobrepasar con una gran maniobra a su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson (Red Bull) y soportar hasta la última curva los embates del francés. Así, consiguió un tanto y llegó a los 19, con los que marcha 12° en la general.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría en Budapest. Luego, el certamen entrará en el receso por el verano en Europa y se reanudará a fines de agosto con la carrera en Países Bajos, en Zandvoort.